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快訊／雨區擴大「12縣市大雨特報」　大雷雨灌6地

▲▼天氣 大雷雨 暴雨 沒帶傘 淋雨。（圖／記者屠惠剛攝）

▲午後對流旺盛，部分地區出現大雨。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

午後對流旺盛，中央氣象署今（17日）下午4時25分針對12縣市發布大雨特報，要嚴防雷擊和強陣風。另氣象署也對彰化縣、嘉義市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市等6縣市發布大雷雨即時訊息。

氣象署表示，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日南投縣、彰化以南地區及桃園以南山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

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此外，氣象署下午4時35分也針對彰化縣、嘉義市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市等6縣市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午5時30分；外出慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象署預測，今午後在山區及近山區處有局部短暫雷陣雨，桃園以北及嘉義以南的平地降雨機率比較高，山區有短延時大雨發生的機率，並伴隨雷擊及強陣風。氣象署提醒，午後外出應留意天氣變化，若前往山區、溪流附近應特別注意自身安全。

▲▼大雨特報。（圖／氣象署提供）

▲大雨特報。（圖／氣象署提供）

大雨特報
影響時間：17日下午至17日晚上
大雨：桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島

大雷雨即時訊息示警區域
彰化縣：溪湖鎮、田中鎮、永靖鄉、社頭鄉、二水鄉、北斗鎮、田尾鄉、埤頭鄉、竹塘鄉、溪州鄉
南投縣：竹山鎮、名間鄉、鹿谷鄉、水里鄉
雲林縣：斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、西螺鎮、土庫鎮、北港鎮、古坑鄉、大埤鄉、莿桐鄉、林內鄉、二崙鄉、元長鄉
嘉義市：東區、西區
嘉義縣：太保市、朴子市、布袋鎮、大林鎮、民雄鄉、溪口鄉、新港鄉、六腳鄉、義竹鄉、鹿草鄉、水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉
台南市：新營區、鹽水區、白河區、柳營區、後壁區、東山區、麻豆區、下營區、六甲區、官田區、大內區、學甲區、將軍區、北門區、玉井區、楠西區

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