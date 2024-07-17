立院首會期落幕！韓國瑜盤點通過55個議案　「交出不錯成績單」

▲立法院長韓國瑜認為首會期交出不錯成績單。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

昨日為立院本會期最後一天，立院挑燈夜戰清倉法案，到晚間近0時立法院長韓國瑜才宣布散會，而行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君和秘書長龔明鑫特別赴立法院議場，向朝野立委致意並表達感謝。韓國瑜今（17日）在臉書發表感言說，「議事搥落下，圓滿結束」，本會期總共通過了55個議案，體現了中華民國民主的可貴力量。

韓國瑜說，本會期總共通過了55個議案，包括保障人民權益、打擊詐騙、保護海洋生態等，相當不錯成績單，體現了中華民國民主的可貴力量。

韓國瑜表示，本屆三黨不過半，又幾乎有一半是新進立委，難免碰撞磨合，但在關鍵時刻卻也看得到團結合作、溫暖的一面，議事圓滿落幕，並謝謝所有好朋友們的支持與陪伴，「第一會期，下課」。

昨晚最後環節，針對新住民權益，朝野三方爭議不斷，經過逐條表決，藍白聯手下，在11點44分壓線通過「新住民基本法」，內政部要在一年內成立「新住民司」、推動新住民事務，國民黨立委王鴻薇強調，對於新住民應該要予以尊重。

另，台灣詐騙猖獗，這次也修正打詐專法中的《洗錢防制法》，大幅提高洗錢刑責，最重關10年、並罰1億元；朝野立委對於保護兒少立場一致，虐待未滿7歲孩子或妨害孩童身心健全發展，依各項規定加重刑責至1/2，凌虐孩童致死者至少關18年。