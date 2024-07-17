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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國會首會期通過55議案　朱立倫不捨藍委：忍耐暴力民進黨不簡單

▲國民黨主席朱立倫出席國會改革宣講台北場。（圖／國民黨提供）

▲國民黨主席朱立倫出席國會改革宣講台北場。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

昨日為立院本會期最後一天，立院挑燈夜戰清倉法案，到晚間近17日零時立法院長韓國瑜才宣布散會，並指這個會期總共通過了55個議案，「交出不錯成績單」。國民黨主席朱立倫今（17日）也說，民進黨團傾一切之力，扮演護航者角色全力杯葛，全力跟國民黨對抗，而國民黨團一忍再忍真的不簡單！尤其看到這兩天最後會期中，國民黨團不斷用最大耐心、退讓，只盼望讓民生法案都能通過。

朱立倫出席國會改革說明會台北市大安區場次，會前受訪時強調，這會期真的非常不簡單，民進黨團傾一切之力，扮演護航者角色，全力杯葛，全力跟國民黨對抗，尤其是總統賴清德就任將近2個月，民進黨反守為攻，完全是用暴力攻擊方式來對付立法委員、對付國民黨團跟民眾黨團。

朱立倫感嘆，國民黨團真的是一忍再忍，最後通過了55個重要法案跟議案真的不簡單！尤其看到這兩天最後會期中，國民黨團不斷用最大耐心、退讓，希望讓民生法案都能通過，韓國瑜也用了最大的心血、最多的智慧，讓這些法案一一協商完成，一一能通過，不管房價問題、兒少、長者、就業等等，還有很多民生議題，法案包括健保點值、公糧收購等等，都能夠一一落實，這才是大家要看到的國會。

朱立倫認為，在民進黨不斷的杯葛當中，國民黨團在國會首會期有這樣成績，自己真的非常感佩立法院國民黨黨團，今天下午國民黨中常會上，也會由立法院黨團總召傅崐萁跟常委們做簡單報告。

不過，國會改革進入了憲法法庭辯論下半場攻防，以及基隆市長謝國樑面臨罷免，恐引爆區域立委「大罷免浪潮」，淪為新的考驗？朱立倫說，自己相信這是對台灣民主最大的考驗，民進黨反民主、反改革的手段已經到無所不用其極，甚至想要動用干預憲法法庭、操控憲法法庭，再用民粹式罷免，想要來重新奪得多數，這個都是對台灣民主社會非常錯誤的示範，相信有智慧的選民都會站出來，維護真正的改革與民主。

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