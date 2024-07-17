韓國瑜PO文分享「民進黨團體照」　沒放藍委大合照

圖、文／鏡週刊

第11屆立法院第1會期昨結束，「新科」立法院長韓國瑜今（17日）早於臉書發表百字感言，指這會期在朝野黨團合作下，通過55項議案，包括保障人民權益、打擊詐騙、保護海洋生態等，是相當不錯的成績單，體現了中華民國民主的可貴力量。文末，他也不忘開玩笑稱：「下課！」

立法院這會期一共通過55項議案，其中法律案40案、條約案3案、覆議案2案，另有其他議案10案；過程中，朝野爆發數次激烈肢體衝突，沉寂已久的公民運動再次復甦，多次前往立法院外抗議。

韓國瑜說，本屆3黨不過半，又幾乎有一半是新進立委，難免碰撞磨合，但在關鍵時刻卻也看得到團結合作、溫暖的一面。

「議事搥落下，圓滿結束。」韓國瑜指出，這會期總共通過了55個議案，包括保障人民權益、打擊詐騙、保護海洋生態等，相當不錯成績單，體現了中華民國民主的可貴力量，他要謝謝所有好朋友們的支持與陪伴，「第一會期，下課！」

▲韓國瑜沒放和藍委的大合照，反而分享卓榮泰與綠委的團體照。（翻攝韓國瑜臉書）

值得一提的是，韓國瑜該篇發文並未放上與藍委的大合照，反倒是po出行政院長卓榮泰到立法院致意時，與綠委的團體照，令人玩味。



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