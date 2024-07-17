立院會期落幕！藍修「九大面向法案」　喊：拒絕綠委橡皮圖章護航

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者黃克翔攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院會16日挑燈夜戰清倉法案，終於在深夜完成所有法案。國民黨團指出，該會期經過朝野各黨團密集協商及表決，完成許多重大法案修正及通過重要主決議成果滿滿，主要包括九大面向，包含組織改革、嚴打詐騙、民生永續、保護兒少、青年加薪、銀光樂活、東部重建、族群多元、放下對立等，「以在野合作的國會多數拒絕民進黨橡皮圖章立委的護航，這就是對行政院、總統府最好的監督及防腐機制」。

針對「組織改革」部分通過《NCC組織法》，國民黨指出，刪除「萬年護航」條款，將屆期任滿得延任條款刪除，以公開、公平、公正的方式提名選任委員，提高NCC行政效率，完善廣電監察機制。

國民黨團表示，「嚴打詐騙」部分，通過《詐欺犯罪危害防制條例》，打詐專法通過，業者協助防詐入法、加重犯罪刑責、提高假釋門檻，犯罪者必須付出代價；《通訊保障及監察法》增訂電信業者保存通訊紀錄供調取，共同打擊網路不法活動。《刑事訴訟法》納入科技專章，將偵查不公開規則入法，讓檢調犯罪偵查能力跟上時代。

針對「民生永續」法案，通過《電業法》第49條，明訂經濟部電價審議委員會組成名單中「學者專家、民團代表不得少於二分之一」，打破政府壟斷審議機制，納入專業民間聲音，督促政府導正錯誤能源政策。《全民健保法》健保點值0.95元，通過主決議，健保點值在114年6月底前平均應達0.95元，解救血汗醫護。《海洋保育法》海洋保育必須由全民、政府、原住民、漁民共同守護，並納入「審議會」多元決策機制，保障在地居民權益。《調高公糧價格》調漲公糧價格５元，保障農民收益，協助農民對抗通膨。

保護兒少部分，國民黨團說明，修改《兒少性剝削條例》及《#刑法》第286條，加重影像性犯罪刑責、讓網路世界罪犯無所遁形，讓國家幼苗可以平安成長。同時也修改《#中小企業發展條例第36-2條》、《#證券交易法》第14條

以制度鼓勵企業為青年朋友加薪，為國家、社會、企業留才，為台灣經濟發展創造機會。

國民黨團續指，針對「銀光樂活」，修改《勞動基準法》第54條、《#中高齡者及高齡者就業促進法》因應高齡、少子化世代來臨，將65歲強制退休年齡放寬，勞資協商可延後退休，補充勞動力市場人力，持續為家庭、社會貢獻心力。

此外，國民黨團說明，《四零三震災重建條例》、《花東快速公路建設特別條例》在黨團力推下，通過主決議加速、加深、加快地震災後重建之力度及強度，協助災民早日回歸正常生活，並決議在12年內完成花東快速公路建設，給花東民眾一條安全回家的路。

針對「族群多元」國民黨團提到，通過《新住民基本法》、《地方制度法》，制定新住民基本法讓新住民權益保障進入一個新的時代，同時讓都會區的山地原住民朋友能有更多的機會為原住民發聲爭取權益。

另，國民黨團也說，會期中，也決議要求政府解除赴陸觀光限制、開放陸客離島旅遊，只有兩岸理性交流對話，兩岸永續和平發展，才是全台2350萬國人生活的最佳保障；決議總統赴立法院國情報告，賴清德總統必須履行選前赴立法院國情報告的政治承諾，做一個講話算話的總統，不要再拿大法官釋憲當作推諉卸責的理由。

國民黨團強調，本期院會通過的法案具有高度的多元性，從組織改革到嚴懲打詐，從民生永續到保護兒少、青年加薪，從保障少數到放下對立、理性對話，證明台灣多元的意見現在只有在立法院能被聽見、被看見，法律提案能被三讀施行，以在野合作的國會多數拒絕民進黨橡皮圖章立委的護航，這就是對行政院、總統府最好的監督及防腐機制，也是人民力量的展現，這才是人民想看到的國會。



