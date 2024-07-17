揭立法院「藍白三大亂象」　郭國文：沒亂搞賴清德早完成國情報告

▲立法院院會，國會改革朝野激烈衝突。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

7月16日是立法院第11屆會期最後一次院會，今（17日）起開始休會，三黨團昨日努力清倉法案、挑燈夜戰到近晚間12點才宣布散會。對此，民進黨立委郭國文統整會期「藍白三大亂象」，第一，不顧違憲疑慮，貫徹「只要藍白要、有什麼不可以」。第二，辦綠不辦藍，暴力藍委都沒事，送醫綠委就送紀律委員會。第三，藍白法案收割機到處開，宣傳是自己修法成果，頗有騙票意圖。

郭國文在臉書發文表示，本屆國會第一會期結束，統整藍白有三大亂象。第一，不顧違憲疑慮，貫徹「只要藍白要、有什麼不可以」，他認為，藍白用黑箱、暴力通過擴權法案後，深知有違憲疑慮，因此把握空窗期惡搞。

郭國文批評，藍白從鏡電視、雞蛋調查委員會，到昨日要求賴總統至立法院「即時回答」立委提問，這些項目每個都有違憲疑慮。他諷要不是藍白亂搞擴權法案，一直想要違憲「質詢」總統，也許賴總統已完成史無前例的「國情報告」！

第二，郭國文認為，立法院辦綠不辦藍，暴力藍委沒事，送醫綠委就要送紀律委員會。他指出，國會轉播全台灣都看得到，大家應該沒想到，經過這波亂象後，被送紀律委員會的竟然是他自己跟鍾佳濱。但人民看到的明明是，暴打林楚茵的王鴻薇、害他尾椎骨折的洪孟楷、黃仁、讓沈伯洋頭著地摔落的邱鎮軍、謝龍介，這些真正使用暴力的藍委，竟然全數沒事？韓國瑜院長護航自己人到如此地步！

第三，郭國文批評，藍白法案收割機到處開。他指出，藍白的荒謬法案當然不會少，但面對新住民法案的爭議條款，將行政院版新增一個「之」字，就變成通過「國民黨版」，真是收割新高度。

郭國文強調，更不用說藍白把「公司法」已明定的加薪制度內容轉到「證交法」中，到處宣傳自己的修法成果。但其實上市櫃公司也適用公司法，將現有規範再寫一次，無實質意義卻頗有收割、騙票意圖。

▼民進黨立委郭國文。（圖／記者屠惠剛攝）