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太平洋能高棒球節少棒與青少棒成績出爐　社會組20日登場

▲▼台中市忠孝國小獲得少棒組冠軍。（圖／花蓮縣體育會提供，下同）

▲台中市忠孝國小獲得少棒組冠軍。（圖／花蓮縣體育會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

113年花蓮太平洋能高棒球節暨全國棒球錦標賽，少棒組與青少棒組賽事今天結束，台中市忠孝國小獲得少棒組冠軍，青少棒組冠軍則是桃園市大園國中，至於社會乙組7月20日起一連兩天分別在國福棒壘球場及平和國中登場。

▲▼台中市忠孝國小獲得少棒組冠軍。（圖／花蓮縣體育會提供，下同）

少棒組16日上午由桃園市楊心國小、花蓮縣中原國小、台東縣卑南國小及台中市忠孝國小進行四強爭出，最後由忠孝國小與楊心國小對決。賽事結果，楊心國小落後兩分屈居第二，忠孝國小則以六比四摘冠。青少棒組則由台北市興福國中、長安國中、桃園市大園國中及花蓮縣化仁國中進行四強戰。最後由大園國中與長安國中進行冠亞軍戰，大園以三比零完封，拿下第八屆能高盃青少棒冠軍。

▲▼台中市忠孝國小獲得少棒組冠軍。（圖／花蓮縣體育會提供，下同）

▲桃園市大園國中奪得青少棒組冠軍。

當天的電視直播著重在縣立棒球場進行的青少棒組，因此少棒組冠亞軍賽的現場可以看到忠孝與楊心兩隊加油應援團的家長透過臉書實況直播，專業度不輸電視轉播的球評。忠孝國小的家長表示，他們連續多年參加能高盃賽事，也爭取台彩威力盃的參賽權，透過各項比賽，讓選手以球會友之外，也能經驗交流，提升球技。

▲▼台中市忠孝國小獲得少棒組冠軍。（圖／花蓮縣體育會提供，下同）

賽事成績如下，少棒組冠軍：台中市忠孝國小，亞軍：桃園市楊心國小，季軍：花蓮縣中原國小。打擊獎：桃園市楊心國小林緯橙，打點獎：花蓮縣中原國小黃星耀，最有價值球員：台中市忠孝國小葉奇諭，最佳教練獎：台中市忠孝國小賴朝榮。

青少棒組冠軍：桃園市大園國中、亞軍：台北市長安國中，季軍：台北市興福國中，打擊獎：桃園市大園國中楊鈞任，打點獎：台北市長安國中洪治仁，最有價值球員：桃園市大園國中黃睿哲，最佳教練獎：桃園市大園國中黃宇澤。

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