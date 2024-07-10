海溫飆升至31度「紅到發紫」　氣象粉專警告：恐成颱風大補丸

▲最新海溫圖曝光。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）



記者楊庭蒝／綜合報導

近期台灣受太平洋高壓影響，持續出現晴朗炎熱的天氣，不僅陸地氣溫飆升至38度，連周圍海域的海溫也逐步升高。最新資料顯示，台灣周邊的海溫比上週更高，最高達到31度。

根據臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發布的最新海溫圖，顯示菲律賓周邊、台灣附近及南海等海域的海水溫度明顯升高，尤其東部海域、台灣海峽南部和巴士海峽的海溫達到31度以上，遠高於往年平均值。

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「台灣颱風論壇」指出，下週太平洋高氣壓將稍微減弱，為熱帶系統的發展提供了空間。而高海溫、高能量對颱風而言是大補丸，因此未來颱風的發展需要密切觀察。

前中央氣象局長鄭明典也在臉書上分享了台灣周邊海域的海溫圖，指出現在台灣周邊存在著一大團30度以上的暖海水，形容其為「暖池中的暖池」。他解釋道，一般來說，年平均溫度高於28度的區域被稱為暖池，而台灣周邊的海溫現已超過30度，理論上這將有利於颱風的增強。

鄭明典日前曾說明，由於海風調節功能失靈，加上太平洋高壓偏強，導致晴天多、風速弱，使得天氣異常悶熱。他補充道，根據6月底的海溫距平現況，台灣周邊的海溫比氣候平均值高出2至3度，這也是近期高溫的原因之一。

