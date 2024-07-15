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全球手機5大品牌市佔排行出爐　「超老牌」靠折疊機成10年最佳

記者蘇晟彥／綜合報導

全球智慧型手機市場日漸增長，根據Counterpoint Research資料顯示，在疫情過後2024年第二季與同期增長6%，儘管5大品牌市占排名並未變化，但TECNO、motorola等品牌緊追在後，其中motorola更是憑藉折疊機，在這10年表現出最好成績。

▼motorola在2024年表現出色，表現出這10年來最好成績。（資料照／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 周湯豪,motorola 。（圖／記者蘇晟彥攝）

根據《Counterpoint 》資料顯示，在2024年智慧型手機市場中，五大排名仍為三星（20%）、蘋果（16%）、小米（14%）及vivo&oppo（8％），其餘廠牌則佔了33%。其中三星的YoY（Year on Year）5%、蘋果-1%、小米22%、vivo 9%，最後oppo則是-16%。

對此，根據資料顯示，所有地區的手機銷量都呈現增長，其中歐洲和拉丁美洲市場的增長尤為顯著。三星持續穩居市場龍頭，蘋果略有下降，而小米則是前五大OEM中增長最快的品牌。vivo在中國和印度憑借出色表現登頂，OPPO緊隨其後，一起加入前五大品牌。

但在五大品牌外，motorola、華為等廠牌的競爭力也提升，老牌手機廠motorola在近年搶攻折疊機市場，近期才推出Motorola razr 50 ultra系列，因此是近十年來表現最好的年度。而根據資深分析師Ankit Malhotra補充道，「全球智慧型手機市場已進入一個新的時代——由替換周期主導的緩慢而穩定的增長，預計未來幾年的銷量將緩慢增長，但營收將因各地區的高階化趨勢而增長更快，尤其是折疊手機和GenAI等新功能的崛起。」看好折疊機市場。

▼三星市佔率仍是所有手機廠牌中最高。（圖／翻攝自Counterpoint Research Taiwan）

▲▼ 。（翻攝自Counterpoint）

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關鍵字：

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