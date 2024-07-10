太平洋縱谷半程馬拉松報名起跑！獎牌意象南安瀑布+台灣黑熊

▲花蓮太平洋縱谷馬拉松，曾榮登國內最大路跑網站「運動筆記」熱門賽事第一名，每年吸引逾七千人參賽。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市路跑年度體育盛會「2024花蓮太平洋縱谷半程馬拉松」於11月23日將在花蓮登場，市長魏嘉彥與今年的花蓮市觀光大使-大馬女神林明禎，在日前的報名啟動記者會中，共同宣布即日起開放報名，歡迎所有喜歡跑步的朋友來到花蓮，用運動體驗花蓮之美，並用熱情一起挺花蓮。

今年邁入第十屆的花蓮太平洋縱谷馬拉松，不僅曾榮登國內最大路跑網站「運動筆記」熱門賽事第一名之外，更被日本銷售量第一的「跑步者」雜誌擴大報導，每年吸引逾七千人參賽，今年賽事將於11月23日登場，數十家旅宿、觀光業者祭出優惠好康，盼能在震後，為花蓮迎來一波觀光及消費熱潮。

▲花蓮市長魏嘉彥與今年的花蓮市觀光大使-大馬女神林明禎（左三），在記者會中，共同宣布即日起開放報名。

魏嘉彥表示，3個月前花蓮發生芮氏規模7.2強震，許多的居民的生活受到影響，同時也重創花蓮的觀光產業，花蓮正在逐步走出陰霾，謝謝花蓮人的堅強與韌性，也感謝在市政委員陳延宏的牽線下，讓林明禎成為花蓮的觀光大使，感謝她非常關心花蓮的狀況，希望透過林明禎的影響力來宣傳花蓮的美好。

花蓮太平洋縱谷馬拉松創辦人、是前花蓮市長，也是現任議員的魏嘉賢表示，感謝各界的支持，讓賽事順利邁入第十屆，也請好朋友們記得把這個日子在行事曆裡備註起來，一起加入為選手們歡呼打氣的行列，期盼藉由這樣的賽事，帶動國內外好朋友到花蓮觀光及消費，用行動挺花蓮。

今年特別邀請到花蓮市的觀光大使-大馬女神林明禎，在馬拉松記者會中站台宣傳。她表示，0403地震當天雖然不在台灣，但從社群媒體跟新聞上得知花蓮市的災情相當嚴重，她也透過社群平台來為大家祈福加油；在經歷地震後，花蓮的觀光產業受到嚴重的影響，希望這次來到花蓮不僅要宣傳最美麗的馬拉松賽事，也要為花蓮的觀光旅遊加油打氣，號召更多好朋友來到花蓮遊玩。

今年的主視覺設計，除了有了代表花蓮山與海外，並加入花蓮歷經了地震後，在各界幫助及救援下，展現的希望與溫暖的意象，希望花蓮太平洋縱谷半程馬拉松，是一場為花蓮加油、充滿愛的馬拉松。魏市長與貴賓們在記者會中齊聲高呼，「LET'S GO FOR IT!」。

賽事包括半馬21公里、小馬10公里、迷你馬5公里組，將從美崙田徑場旁的海岸路起跑，讓跑者將東海岸美景盡收眼底，半馬組與小馬組男、女總排名各錄取前五名頒發獎金、獎品與獎盃，總獎金達10萬。賽事已開放網路報名，前3000位報名並完成繳費者還能獲得早鳥禮，今年提供的是好看又實用的運動健身包。

完賽獎牌延續一年一鄉鎮特色意象，繼壽豐鄉、花蓮市、鳳林鎮、新城鄉、秀林鄉、富里鄉、吉安鄉、光復鄉後，今年的風景奬牌是以卓溪鄉為設計概念，還能看到知名南安瀑布與南安黑熊。以13鄉鎮為設計的13面獎牌，預計到2028年，集好集滿就能拼出一個大圓。



除了能盡情享受賽事，選手只要憑選手布+身份證件，還有享不完的好康優惠包括，遠雄海洋公園提供入園優惠價100元；新光兆豐休閒農場、花蓮理想大地渡假飯店環河遊艇、花蓮縣石雕博物館、松園別館均能免費入園；鯨世界賞鯨船票可享7折優惠。

花蓮理想大地渡假飯店、花蓮福容大飯店、花蓮Kadda Hotel(璽賓行旅)、阿思瑪麗景大飯店、東岸行旅、花蓮縣民宿協會、花蓮縣旅館商業同業公會等多家業者，都有提供住宿、餐飲優惠。在地名產業者有曾師傅食品股份有限公司、德利豆乾、豐興餅舖、阿美麻糬、花蓮縣餅，皆有提供選手優惠價，歡迎選手前往選購，把花蓮的好味道帶回家。

賽事也提供豐富的摸彩品，有霹靂布袋戲公仔周邊商品，還有花蓮理想大地渡假飯店、瑞穗天合國際觀光酒店、花蓮遠雄悅來大飯店、花蓮福容大飯店、花蓮Kadda hotel（璽賓行旅）、阿思瑪麗景大飯店、東岸行旅、花蓮縣民宿協會的住宿券，以及民宿協會提供液晶電視、蹦克股份有限公司（Bone Collection）頸掛手機綁與單車手機揚聲器、千之棠有限公司襪子禮盒、鯨世界提供賞鯨船票等。名次獎則有益節葡萄糖胺錠。