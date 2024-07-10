　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

太平洋縱谷半程馬拉松報名起跑！獎牌意象南安瀑布+台灣黑熊

▲▼花蓮太平洋縱谷馬拉松，曾榮登國內最大路跑網站「運動筆記」熱門賽事第一名，每年吸引逾七千人參賽。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲花蓮太平洋縱谷馬拉松，曾榮登國內最大路跑網站「運動筆記」熱門賽事第一名，每年吸引逾七千人參賽。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市路跑年度體育盛會「2024花蓮太平洋縱谷半程馬拉松」於11月23日將在花蓮登場，市長魏嘉彥與今年的花蓮市觀光大使-大馬女神林明禎，在日前的報名啟動記者會中，共同宣布即日起開放報名，歡迎所有喜歡跑步的朋友來到花蓮，用運動體驗花蓮之美，並用熱情一起挺花蓮。

▲▼花蓮太平洋縱谷馬拉松，曾榮登國內最大路跑網站「運動筆記」熱門賽事第一名，每年吸引逾七千人參賽。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

今年邁入第十屆的花蓮太平洋縱谷馬拉松，不僅曾榮登國內最大路跑網站「運動筆記」熱門賽事第一名之外，更被日本銷售量第一的「跑步者」雜誌擴大報導，每年吸引逾七千人參賽，今年賽事將於11月23日登場，數十家旅宿、觀光業者祭出優惠好康，盼能在震後，為花蓮迎來一波觀光及消費熱潮。

▲▼花蓮太平洋縱谷馬拉松，曾榮登國內最大路跑網站「運動筆記」熱門賽事第一名，每年吸引逾七千人參賽。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲花蓮市長魏嘉彥與今年的花蓮市觀光大使-大馬女神林明禎（左三），在記者會中，共同宣布即日起開放報名。

魏嘉彥表示，3個月前花蓮發生芮氏規模7.2強震，許多的居民的生活受到影響，同時也重創花蓮的觀光產業，花蓮正在逐步走出陰霾，謝謝花蓮人的堅強與韌性，也感謝在市政委員陳延宏的牽線下，讓林明禎成為花蓮的觀光大使，感謝她非常關心花蓮的狀況，希望透過林明禎的影響力來宣傳花蓮的美好。

花蓮太平洋縱谷馬拉松創辦人、是前花蓮市長，也是現任議員的魏嘉賢表示，感謝各界的支持，讓賽事順利邁入第十屆，也請好朋友們記得把這個日子在行事曆裡備註起來，一起加入為選手們歡呼打氣的行列，期盼藉由這樣的賽事，帶動國內外好朋友到花蓮觀光及消費，用行動挺花蓮。

▲▼花蓮太平洋縱谷馬拉松，曾榮登國內最大路跑網站「運動筆記」熱門賽事第一名，每年吸引逾七千人參賽。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

今年特別邀請到花蓮市的觀光大使-大馬女神林明禎，在馬拉松記者會中站台宣傳。她表示，0403地震當天雖然不在台灣，但從社群媒體跟新聞上得知花蓮市的災情相當嚴重，她也透過社群平台來為大家祈福加油；在經歷地震後，花蓮的觀光產業受到嚴重的影響，希望這次來到花蓮不僅要宣傳最美麗的馬拉松賽事，也要為花蓮的觀光旅遊加油打氣，號召更多好朋友來到花蓮遊玩。

今年的主視覺設計，除了有了代表花蓮山與海外，並加入花蓮歷經了地震後，在各界幫助及救援下，展現的希望與溫暖的意象，希望花蓮太平洋縱谷半程馬拉松，是一場為花蓮加油、充滿愛的馬拉松。魏市長與貴賓們在記者會中齊聲高呼，「LET'S GO FOR IT!」。

▲▼花蓮太平洋縱谷馬拉松，曾榮登國內最大路跑網站「運動筆記」熱門賽事第一名，每年吸引逾七千人參賽。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

賽事包括半馬21公里、小馬10公里、迷你馬5公里組，將從美崙田徑場旁的海岸路起跑，讓跑者將東海岸美景盡收眼底，半馬組與小馬組男、女總排名各錄取前五名頒發獎金、獎品與獎盃，總獎金達10萬。賽事已開放網路報名，前3000位報名並完成繳費者還能獲得早鳥禮，今年提供的是好看又實用的運動健身包。

完賽獎牌延續一年一鄉鎮特色意象，繼壽豐鄉、花蓮市、鳳林鎮、新城鄉、秀林鄉、富里鄉、吉安鄉、光復鄉後，今年的風景奬牌是以卓溪鄉為設計概念，還能看到知名南安瀑布與南安黑熊。以13鄉鎮為設計的13面獎牌，預計到2028年，集好集滿就能拼出一個大圓。

除了能盡情享受賽事，選手只要憑選手布+身份證件，還有享不完的好康優惠包括，遠雄海洋公園提供入園優惠價100元；新光兆豐休閒農場、花蓮理想大地渡假飯店環河遊艇、花蓮縣石雕博物館、松園別館均能免費入園；鯨世界賞鯨船票可享7折優惠。

▲▼花蓮太平洋縱谷馬拉松，曾榮登國內最大路跑網站「運動筆記」熱門賽事第一名，每年吸引逾七千人參賽。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

花蓮理想大地渡假飯店、花蓮福容大飯店、花蓮Kadda Hotel(璽賓行旅)、阿思瑪麗景大飯店、東岸行旅、花蓮縣民宿協會、花蓮縣旅館商業同業公會等多家業者，都有提供住宿、餐飲優惠。在地名產業者有曾師傅食品股份有限公司、德利豆乾、豐興餅舖、阿美麻糬、花蓮縣餅，皆有提供選手優惠價，歡迎選手前往選購，把花蓮的好味道帶回家。

賽事也提供豐富的摸彩品，有霹靂布袋戲公仔周邊商品，還有花蓮理想大地渡假飯店、瑞穗天合國際觀光酒店、花蓮遠雄悅來大飯店、花蓮福容大飯店、花蓮Kadda hotel（璽賓行旅）、阿思瑪麗景大飯店、東岸行旅、花蓮縣民宿協會的住宿券，以及民宿協會提供液晶電視、蹦克股份有限公司（Bone Collection）頸掛手機綁與單車手機揚聲器、千之棠有限公司襪子禮盒、鯨世界提供賞鯨船票等。名次獎則有益節葡萄糖胺錠。

ET快訊
快訊／雨彈猛攻信義區「整條大淹水」　民眾困店內
快訊／東湖馬路積水「淹到小腿」　騎士放棄騎車！畫面曝光
快訊／半個台北市淪一級！　淹水警戒升高
快訊／信義區「水淹半個輪胎」　畫面曝光
大雷雨狂轟！一票人直擊「消失的台北」　網喊：水用倒的
獨／蛋雞熱死！　蛋農嘆：一個下午就滿地屍體
快訊／雙北7區淹水警戒！　4區列為一級
快訊／國家警報大響！　雙北大雷雨持續1小時
快訊／雨區擴大！　15縣市大雨特報
LIVE／「國會改革案緊急處分」釋憲　憲法法庭召開準備程序庭
快訊／新版新冠疫苗確定選「JN.1」　10月1日開打
三重3死「母懷孕被資遣」　勞工局：若屬實最高罰150萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東市公所7／13「夏日泡泡趴」　送500份世界金牌巧克力

2024屏東夏日狂歡祭搶先體驗　有怪獸出沒縣民公園

台南萬代橋路面改善工程　16日暫時封閉南側橋梁請人車改道

台南推出老樹巡禮活動　黃偉哲邀民眾參與徜徉綠意

夏天臉部頭皮瘋狂出油導致痘痘發臭禿髮　王正坤醫師說分明

暑假玩台東免費旅宿接駁！9條路線60家旅宿業參與　綠島也有

太平洋縱谷半程馬拉松報名起跑！獎牌意象南安瀑布+台灣黑熊

18度C巧克力工房feat.龍鳳宮月下老人祠　聯名推七夕月老禮盒

民俗教育結合桌遊　打破時空限制學習「放鴿笭」

台11線十八號橋 7 ／10至8 ／10維護施工　日間交通機動管制

洞庭湖潰堤搶修完畢　77小時完成封堵缺口

不爽開豪車沒被讓道 沿路逼車亮刀耍狠XD

36勞斯萊斯+108阿法　吳桐潭告別式現場曝

被黃蜂叮！汪臉腫成2倍大　露哀怨眼神...獸醫反被萌翻

表演遇亂入男「抽菸+鬼叫」　街頭藝人嘆：請尊重這行業

江坤俊爆讓人妻護理師懷孕 還有小四 ｜20240709 ET午間新聞

三重命案！妻中7刀不治　丈夫案後抱嬰逃離畫面曝

高雄尋獲槍手第2輛車　鹽酸滅證！警：手法縝密

怪手+拖板車堵路中30mins　司機「護欄一頂」展神技脫困

唐治平怒了！批檢警互踢皮球　沒先告知驗屍事宜：荒謬噁心

屏東市公所7／13「夏日泡泡趴」　送500份世界金牌巧克力

2024屏東夏日狂歡祭搶先體驗　有怪獸出沒縣民公園

台南萬代橋路面改善工程　16日暫時封閉南側橋梁請人車改道

台南推出老樹巡禮活動　黃偉哲邀民眾參與徜徉綠意

夏天臉部頭皮瘋狂出油導致痘痘發臭禿髮　王正坤醫師說分明

暑假玩台東免費旅宿接駁！9條路線60家旅宿業參與　綠島也有

太平洋縱谷半程馬拉松報名起跑！獎牌意象南安瀑布+台灣黑熊

18度C巧克力工房feat.龍鳳宮月下老人祠　聯名推七夕月老禮盒

民俗教育結合桌遊　打破時空限制學習「放鴿笭」

台11線十八號橋 7 ／10至8 ／10維護施工　日間交通機動管制

驚險畫面曝！彰化曳引車「後板台突掉落」　遊覽車迎頭撞上

松仁路「變超長泥水道」掀浪花！人行道沒了　她急躲超商

又見非裔男喪命！美飯店保全「無視呼救」膝蓋壓制畫面曝光

南亞科Q2每股虧損0.26元　總座：HBM供不應求有望拉抬市況

雨彈猛攻信義區「整條大淹水」　水淹到小腿！民眾困店內

昔童星遭虧臉僵「風乾酸梅」　38歲生日PO素顏照網驚

統一獅2.5年約簽下日本投手　高塩將樹前往二軍報到

屏東市公所7／13「夏日泡泡趴」　送500份世界金牌巧克力

萬元單車被偷！國中生淡定掏手機「有綁AirTag」　助警逮賊

愛紗台北置產「扛房貸30年」！　大嘴巴解散8年被問合體...她鬆口內幕

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

地方熱門新聞

新竹家長氣炸　孩子5A也擠不進第一志願

鄭文燦交保檢抗告　凌濤申請維安加固

捷運幸福站立體停車場今起免費

桃園吸引移居　推行人口政策獲內政部表揚

台南楠西消防分隊防範電器火災攜手居服員防災

金門上億文物珍品首次亮相　多達2千件展現歷史風華

手工塔專賣店推60種口味　蛋黃酥名店「雙色爆米花」上市

台南區高中職免試入學分發完成錄取率99.60％

獨木舟橫渡小琉球出狀況　屏縣府加強水域安全

夏天臉部頭皮出油導致痘痘發臭禿髮王正坤醫師說分明

無人拉麵反遭網抓包食安　衛生局稽查4缺失

南投市6座公園獲中央補助2100萬改善兒童遊戲場

虎尾就業中心邀專家實作與求職者分享

台南透天厝「煮飯氣爆」巨響竄火　一家三口送醫

更多熱門

相關新聞

奧運獎牌Chaumet設計　融入艾菲爾鐵塔

奧運獎牌Chaumet設計　融入艾菲爾鐵塔

2024巴黎奧運將在當地時間7月26日至8月11日舉行，官網也撰文分享今年奧運獎牌的秘密。

今明午後「降雨熱區」曝　周末高壓發威全台悶熱

今明午後「降雨熱區」曝　周末高壓發威全台悶熱

小烏來水域安全體驗營開跑　7/8起開放報名

小烏來水域安全體驗營開跑　7/8起開放報名

午後中南部、山區下雨機會多　專家曝未來一周降雨趨勢

午後中南部、山區下雨機會多　專家曝未來一周降雨趨勢

桃檢徵11名檢察官助理　7／4中午報名截止

桃檢徵11名檢察官助理　7／4中午報名截止

關鍵字：

太平洋縱谷半程馬拉松報名獎牌南安瀑布台灣黑熊

讀者迴響

熱門新聞

台中女老師抱2歲女墜樓亡！老公帶大女兒出國

女兒懷孕遭資遣…母心碎「不想追究」：都叫她不要做

江坤俊聲明「內藏2細節太罕見」！

獨／三重3死悲劇！父「詭異姿勢」陳屍車內

一家三口慘死！爸狠心砍妻殺男嬰　

即／台中母帶2歲童墜下雙亡！

即／新北女身中7刀不治！夫攜子逃往陽明山輕生雙亡

美女醫師業績爆增3億　振興心臟名醫丟工作

台中女師抱嬰墜樓雙亡！保母心碎

大便沒衛生紙怎辦？他一招自救8萬人讚爆

公司倒閉「獨留1超強員工」！0薪水天天上班

龍巖涉吸金160億！　天價塔位「拿嘸建照」狂賣10年

新竹家長氣炸　孩子5A也擠不進第一志願

育嬰留職停薪師帶女兒墜樓　校方錯愕

昔任職科技公司因懷孕被資遣！三重母子悲慘身世曝

更多

最夯影音

更多

洞庭湖潰堤搶修完畢　77小時完成封堵缺口

不爽開豪車沒被讓道 沿路逼車亮刀耍狠XD

36勞斯萊斯+108阿法　吳桐潭告別式現場曝

被黃蜂叮！汪臉腫成2倍大　露哀怨眼神...獸醫反被萌翻

表演遇亂入男「抽菸+鬼叫」　街頭藝人嘆：請尊重這行業

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面