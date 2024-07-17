可不可女店員報復顧客PO網　ICU醫傻眼批：天真還是無知？

▲可不可新竹關埔店被解約。（圖／記者陳凱力攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

知名手搖飲「可不可熟成紅茶」新竹關埔分店一名女店員因不滿客人打烊前下單，製作飲品時在手上吐口水，並徒手攪弄食材、抓入杯中，事件瞬間炎上。ICU醫師陳志金就直呼，「這種『報復顧客』的作為真的很不可取！到底是什麼樣的心態？」還公開分享「罪證」，「到底是天真？還是無知？」

ICU醫師陳志金在粉專提到可不可事件，對女店員「報復顧客」的行徑感到不可取，不解道「到底是什麼樣的心態？」眼見兩人還把犯下的罪證公開分享，「到底是天真？還是無知？」

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陳志金接著表示，網路時代，不管是誰分享的內容，絕對不會只限於朋友圈，「瞬間就是全台灣人都會看到，而要付出的代價，會遠遠超過你的想像，千萬別為了一時的『好玩』。」

看到貼文後，許多人紛紛點頭，「確實是玩笑開大了～真的是天真又無知，但也希望他們能記取教訓」、「完美詮釋了不做死就不會死」、「真的是無知到把這種事情還昭告天下，我看到新聞也是翻白眼」、「這案例令人聯想起之前在大賣場玩火導致火災的三位男生」、「要多蠢才會把自己罪狀拍片貼上網。」

回顧事件，發生在7月14日晚間9點30分，當時該分店接到新訂單，但2名女店員疑因不滿客人在打烊前「壓線」點單，其中1人當場吐口水「加料」、徒手攪弄配料；另一名同事則拍下全程PO網，更在影片中訕笑寫道「這位客人真幸運，喝到OOO（姓名）美女手抓飲料。」

可不可總公司於15日晚間緊急發出聲明，強調已與分店解約，也將追究所有法律責任。事件爆發後，疑似女店員本人則在threads發文道歉，「很抱歉做出這種事情來，導致可不可店家暫停營業，公司也已對我們進行處罰，不管是拍影片的還是影片本人，我們也都受罰了，很抱歉造成今天觀感不佳和食安問題。」

不過，可不可16日再度發出聲明，已聯繫上當事消費者，協助訂單款項退費外，也會持續追蹤訂購者身心狀態，後續待事主時間許可，會再主動進行關懷及拜訪。至於法律追究，已委任律師處理新竹關埔店（宸新商行）及相關員工對公司商譽所造成之損害，將進入正式訴訟程序追究所有相關責任。