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喝到口水可不可！受害者「PO外送單號」現身：我是什麼很賤的人嗎

▲▼女員工「吐口水抓珍珠」做飲料，可不可怒提告。（圖／翻攝Threads）

▲可不可新竹關埔分店爆發食安問題。（圖／翻攝Threads）

記者鄒鎮宇／綜合報導

知名手搖飲「可不可熟成紅茶」新竹關埔分店一名女店員因不滿客人打烊前下單，製作飲品時在手上吐口水，並徒手攪弄食材、抓入杯中。對此，點該飲料的事主也現身，坦言可能是爸爸將飲料喝下肚，但看到女員工未向他們道歉，感嘆「我是什麼很賤的人嗎？」

該名男網友表示，他當天因為來不及到店面點單，因此選擇使用外送點飲料，沒想到都快喝完了才看到新聞報導，比對店家、手上飲料的單號一樣，立刻察覺是自己中獎，「我已經喝完了，我家人也喝完了，雖然那杯白玉紅茶是我爸喝的，應該不是每杯都有口水吧」。

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男網友表示，可不可督導16日有打給他關心，「真心覺得可不可處理事情的態度讓人很舒服，我覺得關埔店店長可不可督導都超無辜的，希望大家都能喝到正常的飲料」。

此外，看到女員工的道歉聲明中，未提及對於顧客的道歉，讓他感慨地說，「道歉文裡面怎麼沒跟我道歉？我是什麼很賤的人嗎？」

回顧事件，7月14日晚間9點30分，可不可新竹關埔分店接到訂單，但眼見快打烊，2名女店員相當不滿客人「壓線」點單，就有一人吐口水「加料」，再徒手攪弄裝杯，另一名同事則拍下全程PO網。事後，同事還在影片中訕笑寫道，「這位客人真幸運，喝到OOO（姓名）美女手抓飲料」，事件瞬間炸鍋。

可不可總公司於15日晚間緊急發出聲明，強調已與分店解約，也將追究所有法律責任。而該事件在網路爆發後，疑似女店員本人也在threads發文道歉，「很抱歉做出這種事情來，導致可不可店家暫停營業，公司也已對我們進行處罰，不管是拍影片的還是影片本人，我們也都受罰了，很抱歉造成今天觀感不佳和食安問題。」

由 @cyx_1011 發佈
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