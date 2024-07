川普遇刺瞬間　身後女子怪笑「詭異1舉」太可疑！千萬人瘋傳

▲ 女子在槍擊發生後異常冷靜。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國前總統川普13日造勢遇刺後,各種陰謀論在社群平台甚囂塵上。新聞畫面捕捉到,川普後方看台上一名女性觀眾在他遭到槍擊的瞬間舉止詭異且異常鎮定,在眾多驚慌失措的川粉之間顯得格外突兀,在網路上掀起討論。

影片中可見,這名女子身穿白色背心、戴著印有挺川標語的帽子和墨鏡,在川普演說時舉起標語支持,看似和周圍的川粉無異,但現場爆出槍響後,其他觀眾紛紛驚慌趴下,這名女子卻動作慢半拍,一度低下身後下個動作竟是拿起手機拍攝,看起來一點都不害怕。

This video of a woman located behind Donald Trump during his attempted assassination is HIGHLY suspicious.



Her body language & behavior seem to indicate she knew that something was coming. pic.twitter.com/L4sEHArSrA