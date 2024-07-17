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川普遇刺瞬間　身後女子怪笑「詭異1舉」太可疑！千萬人瘋傳

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 女子在槍擊發生後異常冷靜。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國前總統川普13日造勢遇刺後，各種陰謀論在社群平台甚囂塵上。新聞畫面捕捉到，川普後方看台上一名女性觀眾在他遭到槍擊的瞬間舉止詭異且異常鎮定，在眾多驚慌失措的川粉之間顯得格外突兀，在網路上掀起討論。

影片中可見，這名女子身穿白色背心、戴著印有挺川標語的帽子和墨鏡，在川普演說時舉起標語支持，看似和周圍的川粉無異，但現場爆出槍響後，其他觀眾紛紛驚慌趴下，這名女子卻動作慢半拍，一度低下身後下個動作竟是拿起手機拍攝，看起來一點都不害怕。

有網友拍下這段畫面上傳社群平台X，發文稱這名女子「高度可疑」，「她的肢體語言和行為似乎代表她早就知道有事情會發生」，影片至今累積逾1200萬次觀看。

網友對此紛紛留言表示，「超怪」、「有人看到她在第一聲槍響時露出微笑嗎」、「她看著槍手的方向，看起來就像在等他開槍，沒有被槍聲嚇到」，還有人注意到她舉起標語時點了一下頭，懷疑她是槍手同夥。

不過也有網友認為，她會如此冷靜是因大規模槍擊在美國太過常見，「我們對槍枝暴力就是這麼麻木嗎？她沒有躲起來或保護她身後的孩子，而是拿起手機開始錄影」。

報導分析，川普遇刺點燃各種陰謀論，可見社群媒體已成為許多人的主要資訊來源，其中卻也不乏假訊息，助長對美國政治的不信任與動盪局面，反映美國民眾狂熱且兩極分化的政治氣候。

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