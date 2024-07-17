川普英雄式進場「維安出現1變化」　外媒曝他身高190是關鍵

▲川普出席共和黨全代會時，貼身保鑣全都換成男性。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國前總統川普13日遭暗殺未遂，本周出席共和黨全國代表大會（下稱全代會）時，維安層級明顯升高。《每日郵報》指出，川普的貼身維安人員，幾乎全部換成高大壯碩的男性，這可能與他190公分的身高有關。

川普15日抵達威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）全代會現場時，右耳傷口仍包裹紗布，在全場高喊「戰鬥」口號的歡呼與簇擁下「英雄式進場」，周遭則有一群高大男性，組成「人牆」嚴密保護。

《每日郵報》指出，13日暗殺未遂案之後，社群媒體上出現一股聲浪抨擊，對於身高6尺3寸（190公分）的川普而言，女性維安人員實在太矮了，無法提供適當保護。特勤局也做出明顯調整，前總統13日在賓州造勢時，至少有3名女性貼身保護，15日在全代會上，維安團隊多達10人都是男性，僅剩1名女性。

All Male Secret Service members are Protecting Trump Now.



This makes sense, Biology gives no Fuc*s to your opinions,



This is a better way to protect the man. pic.twitter.com/Oq90f7ddDB — Traditionalism For America (@LibsOfTheUSA) July 16, 2024

報導也指出，川普遇刺未遂的維安疏漏，讓人們對於特勤局局長齊特爾（Kimberly Cheatle）提倡的「多元化」政策產生質疑。此前，她主張要讓這個以男性為主的機構，在2030年招募女性人員達到30%。

特勤局尚未正式回應此議題，不過白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）15日表示，質疑特勤局女性探員的能力「很荒謬」，「這些男男女女都冒著生命危險，我們不應該低估這一點，不論是男性或者女性。」

此外，一些支持者指控，川普競選團隊曾要求增加維安，卻遭到拒絕。對此，特勤局已經出面闢謠，並且透露該單位最近才「針對前總統的維安細節，增派保護資源與能力」。