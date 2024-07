川普英雄式進場「維安出現1變化」　外媒曝他身高190是關鍵

▲川普出席共和黨全代會時,貼身保鑣全都換成男性。(圖/路透)



記者吳美依/綜合報導

美國前總統川普13日遭暗殺未遂,本周出席共和黨全國代表大會(下稱全代會)時,維安層級明顯升高。《每日郵報》指出,川普的貼身維安人員,幾乎全部換成高大壯碩的男性,這可能與他190公分的身高有關。

川普15日抵達威斯康辛州密爾瓦基(Milwaukee)全代會現場時,右耳傷口仍包裹紗布,在全場高喊「戰鬥」口號的歡呼與簇擁下「英雄式進場」,周遭則有一群高大男性,組成「人牆」嚴密保護。

《每日郵報》指出,13日暗殺未遂案之後,社群媒體上出現一股聲浪抨擊,對於身高6尺3寸(190公分)的川普而言,女性維安人員實在太矮了,無法提供適當保護。特勤局也做出明顯調整,前總統13日在賓州造勢時,至少有3名女性貼身保護,15日在全代會上,維安團隊多達10人都是男性,僅剩1名女性。

All Male Secret Service members are Protecting Trump Now.



This makes sense, Biology gives no Fuc*s to your opinions,



This is a better way to protect the man. pic.twitter.com/Oq90f7ddDB