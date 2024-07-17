川普稱台灣該付美國「保護費」　朱立倫：中華民國要自立自強

▲國民黨主席朱立倫出席國會改革宣講台北場。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

美國前總統川普近來因在造勢活動中遭遇槍擊，再度成為社群媒體及新聞焦點。先前他接受訪問時，曾提到了台灣議題並稱美國保護台灣多年，但台灣卻偷走了晶片事業，「台灣為我們做了什麼？」並認為台灣應該要付美國保護費。一向積極與美國保持互動關係的國民黨主席朱立倫今（17日）受訪指出，中華民國要自立自強，自己能夠把國防穩定，然後兩岸關係要溝通對話，這是國民黨的主張。

朱立倫出席國會改革說明會台北市大安區場次，受訪時強調，美國正在競選當中，各種主張都有，國民黨都是以審慎客觀態度面對美國這一次選舉，國民黨代表團現在正在美國觀選共和黨全國代表大會，7月完成之後，8月還有民主黨的全國代表大會，國民黨也會有觀選團代表團過去，都是聽這些總統候選人或副總統候選人的一些重要政見。

朱立倫認為，首先，最重要的還是中華民國要自立自強，能夠把國防穩定，第二個，兩岸關係能夠溝通對話，這是國民黨的主張，透過這樣的和平交流，能夠減少衝突的機會。

國民黨副秘書長江俊霆、駐美代表處秦日新大使、智庫副執行長、桃園市議員凌濤、副發言人康晉瑜、青年團總團長羅雍勝等，組成訪團出席2024共和黨黨代表大會，一行人下午也與共和黨州領導委員會（Republican State Leadership Committee)副執行長Edith Jorge-Tenon對談，雙方分享許多選戰策略、地方選區經營等，交換許多台美之間選舉實務的見解。