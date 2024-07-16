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特斯拉Robotaxi延後推出！　馬斯克曝原因：拿出更好的東西

▲▼馬斯克。（圖／路透）

▲馬斯克對於延後推出Robotaxi表示，時間更多也能讓我們有餘裕拿出更好的東西。（圖／路透）

文／中央社

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）今天表示，由於需納進一項車輛前方的重要設計變更，順帶「秀出一些新意」，因此自駕計程車（Robotaxi）推出時間順延。

馬斯克未透露何時發表Robotaxi，但據彭博（Bloomberg News）上週的報導披露，原訂8月8日的發表會將延至10月。

路透社報導，馬斯克在社群平台X上回覆相關討論貼文時留言：「這是為因應我認為的一項車輛前方重要的設計變更，時間更多也能讓我們有餘裕拿出一些更好的東西。」

隨開發Robotaxi和自動駕駛系統面臨多項工程及監管障礙，華爾街分析師們和特斯拉投資者們表示，Robotaxi延後發布在意料之內。

▲▼ 電動車龍頭特斯拉（Tesla）。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬斯克對Robotaxi透露的細節都不多。（圖／達志影像／美聯社）

至今馬斯克對Robotaxi透露的細節都不多，只提到過有些車會歸特斯拉所有及運營，有些車則歸他方，但是會經由特斯拉的網絡出租。

路透社今年4月5日披露特斯拉將放棄承諾已久的廉價電動車計畫，要在原本廉價小型電動車的基礎持續研發成自駕計程車；之後馬斯克就宣布會於8月發表。

馬斯克曾於2022年時說，特斯拉預計2024年底前將大規模量產沒有方向盤與踏板的自駕計程車。

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