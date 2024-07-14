月存3萬要買房！男友卻偷買特斯拉「原因傻眼」　一票搖頭：是大忌

▲男友把錢拿去買車。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／曾筠淇報導

很多人交往後，都會和另一半一起存錢，並設立目標。然而，就有一名女網友發文透露，她和男友明明就說好要一起買房，怎料對方卻私下買了台特斯拉，讓她動了分手的念頭。貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「男友買車了，想分手了」為標題發文，提到她和男友從一開始交往，就說好要一起買房，為了達成目標，他們每個月都各自存入1萬5000元到同一個帳戶。然而，男友前幾天卻突然說，自己買了一台特斯拉，並且是掛原PO的名字。

[廣告]請繼續往下閱讀...

男友當時解釋，因為這筆錢就連在雙北買中古屋都不夠，因此才心想不如買車，讓原PO不用吹風淋雨。只是原PO依舊生氣，並考慮分手。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「分，共同小金庫不先說就使用絕對是大忌」、「一定要特斯拉才能遮風避雨？笑死根本為了自己，房子頭期都沒有，買個百萬內國產車我倒是不會生氣」、「這脈絡很可怕啊，因為他知道提出會被你反對，所以他先斬後奏」、「新車落地應該還可以賣個八折，還有救，只是你男友真的超雷」、「是該分手了呀，原因是，這是兩人共同的錢，而且是說好一起買房的，換成這台車，等於你這四年到底是在做什麼」。

原PO後來也在留言處透露，她詢問律師後，得知確實有偽造文書的問題。而她和男友討論後，最終決定放過彼此，男友也會歸還當初一起存的錢。