川普遭槍擊　馬斯克正式宣布：我全力支持川普

記者張靖榕／綜合外電報導

美國前總統川普13日在賓州巴特（Butler）出席造勢活動遭槍擊，右耳爆血被維安特勤人員護送下台。日前才低調捐贈鉅額款項給川普陣營的特斯拉創辦人馬斯克，很快在X上正式表態，「我全力支持總統川普，希望他盡快康復。」

▲特斯拉創辦人正式表態支持美國前總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



槍擊案發生當下，川普右耳遭擊中爆血，他一度在持續的槍聲中躲到演講台下方；維安特勤人員蜂擁上台試圖將他以最快速度護送下台，但現場麥克風收到川普要特勤人員「等一下」，隨即挺直身體，握拳高舉右手對支持者喊著「戰鬥！戰鬥！」

馬斯克在X上轉發川普「英勇喊話」的影片，並正式表態，「我全力支持川普，並希望他盡快康復。」該則推文已經超過63萬讚，逾2000萬人瀏覽。

另2則推文中，馬斯克更PO出川普臉部流血，高舉右手，美國國旗作為背景的照片，表示「美國上一次有這麼強悍的總統候選人，是老羅斯福。」

Last time America had a candidate this tough was Theodore Roosevelt — Elon Musk (@elonmusk) July 13, 2024

老羅斯福出生於1858年，於1901年首次擔任總統，也是美國歷史上最年輕的總統，之後連任到1909年。老羅斯福以強悍作風與有膽識聞名，任內對外奉行門羅主義，實行擴張政策，被譽為是美國史上最偉大的總統之一。他是總統山上4位美國總統的雕像之一，也是唯一一位20世紀的美國總統。