川普遭槍擊　馬斯克正式宣布：我全力支持川普

記者張靖榕/綜合外電報導

美國前總統川普13日在賓州巴特(Butler)出席造勢活動遭槍擊,右耳爆血被維安特勤人員護送下台。日前才低調捐贈鉅額款項給川普陣營的特斯拉創辦人馬斯克,很快在X上正式表態,「我全力支持總統川普,希望他盡快康復。」

▲特斯拉創辦人正式表態支持美國前總統川普。(圖/達志影像/美聯社)



槍擊案發生當下,川普右耳遭擊中爆血,他一度在持續的槍聲中躲到演講台下方;維安特勤人員蜂擁上台試圖將他以最快速度護送下台,但現場麥克風收到川普要特勤人員「等一下」,隨即挺直身體,握拳高舉右手對支持者喊著「戰鬥!戰鬥!」

馬斯克在X上轉發川普「英勇喊話」的影片,並正式表態,「我全力支持川普,並希望他盡快康復。」該則推文已經超過63萬讚,逾2000萬人瀏覽。

另2則推文中,馬斯克更PO出川普臉部流血,高舉右手,美國國旗作為背景的照片,表示「美國上一次有這麼強悍的總統候選人,是老羅斯福。」

Last time America had a candidate this tough was Theodore Roosevelt