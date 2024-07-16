快訊／川普宣布副手！　馬斯克力挺：勝利聲已響起

▲特斯拉創辦人馬斯克不斷發文支持美國前總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕、王致凱／綜合報導

美國前總統川普15日宣布2024總統大選的副手人選，將與俄亥俄州參議員范斯（J.D. Vance）搭檔參選，並盛讚他是「最適合擔任副總統的人」。對此，日前正式表態挺川普的特斯拉創辦人馬斯克表示，「勝利聲已響起」。

馬斯克在社群平台X發文，「川普─范斯。勝利聲已響起」，推文2小時內吸引超過1180萬人次瀏覽，23.6萬人按讚，逾9500人留言。

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TRUMP

VANCE

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Resounds with victory — Elon Musk (@elonmusk) July 15, 2024

川普在他旗下的Truth Social平台上宣布副手人選，同時表示范斯「在科技與金融領域有著非常成功的商業生涯，如今將專注於他所奮鬥的選民，即賓州、密西根州、威斯康辛州的美國工人和農民，也包括俄亥俄州、明尼蘇達州和其他更遠的地方。」

范斯出身於搖擺州俄亥俄州，過去曾在美國海軍陸戰隊服役，後來進入耶魯大學法學院就讀，之後曾從事風險投資工作。他在2016年出版暢銷書《絕望者之歌》（Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis）而聞名，該書描述他所成長的美國阿帕拉契地區，以及白人工人階層所面臨的社會問題。

在川普公布副手人選後，美國總統拜登隨即在社群平台X上發文，諷刺他過去總是將勞工掛在嘴邊，如今卻與川普一起要替中產階級加稅，卻為富人減稅，顯然前後立場矛盾。