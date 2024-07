快訊／川普宣布副手！　馬斯克力挺：勝利聲已響起

▲特斯拉創辦人馬斯克不斷發文支持美國前總統川普。(圖/達志影像/美聯社)



記者張靖榕、王致凱/綜合報導

美國前總統川普15日宣布2024總統大選的副手人選,將與俄亥俄州參議員范斯(J.D. Vance)搭檔參選,並盛讚他是「最適合擔任副總統的人」。對此,日前正式表態挺川普的特斯拉創辦人馬斯克表示,「勝利聲已響起」。

馬斯克在社群平台X發文,「川普─范斯。勝利聲已響起」,推文2小時內吸引超過1180萬人次瀏覽,23.6萬人按讚,逾9500人留言。

–––––––

TRUMP

VANCE

–––––––



Resounds with victory — Elon Musk (@elonmusk) July 15, 2024

川普在他旗下的Truth Social平台上宣布副手人選,同時表示范斯「在科技與金融領域有著非常成功的商業生涯,如今將專注於他所奮鬥的選民,即賓州、密西根州、威斯康辛州的美國工人和農民,也包括俄亥俄州、明尼蘇達州和其他更遠的地方。」

范斯出身於搖擺州俄亥俄州,過去曾在美國海軍陸戰隊服役,後來進入耶魯大學法學院就讀,之後曾從事風險投資工作。他在2016年出版暢銷書《絕望者之歌》(Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis)而聞名,該書描述他所成長的美國阿帕拉契地區,以及白人工人階層所面臨的社會問題。

在川普公布副手人選後,美國總統拜登隨即在社群平台X上發文,諷刺他過去總是將勞工掛在嘴邊,如今卻與川普一起要替中產階級加稅,卻為富人減稅,顯然前後立場矛盾。