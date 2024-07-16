吃遍天下美食泰FOOD人~泰Buffet饗宴　邀請來台南體驗異國美饌

▲炎炎夏日，台糖長榮酒店推出「吃遍天下美食泰FOOD人~泰Buffet自助饗宴」活動，黃偉哲市長邀請大家一起來台南體驗千滋百泰的異國饗宴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

炎炎夏日，台糖長榮酒店推出「吃遍天下美食泰FOOD人~泰Buffet自助饗宴」活動，吃遍天下自助餐廳主廚團隊歷經多次研發試菜改良，在地食材融入泰式道地香料調味，開發出一道道開胃消暑又營養美味的創意泰式料理，黃偉哲市長邀請大家一起來台南體驗千滋百泰的異國饗宴。

台南市長黃偉哲表示，2024台南400，從年初的台灣燈會開始，一系列台南400活動陸續展開，帶動台南觀光產業持續成長，旅宿家總家數已達897家，共15,798個房間。台糖長榮酒店在地經營20年，是台南觀光產業堅實的好夥伴，其中「吃遍天下自助餐廳」提供不分國界各式美饌，深受遊客及在地人好評，本次特別推出泰式主題菜色，品嚐一口瞬間舌尖起飛，道地滋味彷彿秒飛泰國！歡迎大家來台南遊玩，住宿台糖長榮酒店，享用泰式Buffet饗宴。

觀光旅遊局林國華局長表示，台糖長榮酒店吃遍天下自助餐廳主廚團隊利用道地泰式香料及泰國當地餐廳的美味秘訣，開發出豐富美味的限定菜色，必推的招牌菜包含酸辣濃厚的「泰式酸辣海鮮」、酸甜開胃的「清蒸檸檬魚」、富含椰奶香氣的「紅咖哩荷蘭醬焗鮮蠔」、受CNN評選全球50大美食之一的泰南美食「瑪沙曼咖哩牛」，還有高人氣的「月亮蝦餅」、泰式甜品「摩摩喳喳」以及專人現做的泰國街頭小吃「香蕉可麗餅」等，道道都是說不盡的好味道即日起至9月15日限定推出，讓遊客透過舌尖旅遊，享受酸、甜、香、辣等口感饗宴。用完餐可順遊至鄰近的台南文化中心、巴克禮公園，體驗巷弄裡各具風情的甜點咖啡館，消夜時段還可以到大東夜市、大東東夜市、大益夜市等來場夜市小吃巡禮，收穫滿滿台南美味。

觀旅局表示，台南夏季活動不間斷，《台南400》暑假支線任務「南夏時刻」、「透˙南城-城市穿行四百年」城市展(7/5-9/1)、「我們從河而來：流域千年，文化共筆」(07/09-10/13)、2024台南國際芒果節(6/27-7/13)、2024台南夏日音樂節(7/20-21)等活動陸續展開，歡迎大家與親朋好友來台南參與豐富活動、玩遍特色景點、吃遍各式美食。