刑事鐵漢廖宗山榮退　台南員警列隊歡送笑中含淚

▲台南市警察局特地為廖宗山局長舉辦歡送茶會，並邀請廖宗山局長的夫人等親友團參與，警察局3位副局長也代表同仁致贈紀念品，員警同仁更自發性獻花、排隊合照，場面歡樂溫馨感人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警察局局長廖宗山有「刑事鐵漢」美譽，在2023年1月因全國矚目的88槍擊案銜命整飭台南治安，並於上任後隨即破案，他為台灣治安奉獻了41個年頭，將於7月16日退休並卸下台南市的治安、交通重責。

1983年畢業於中央警察大學的廖宗山局長，從台南市基層巡官報考刑事局偵查員，有勇有謀的他在刑事局嶄露刑事長才，1990年間即曾破獲軍火走私集團，查獲50多把制式長短槍，並一路在刑事領域發展，曾擔任嘉義縣、台南市刑警隊長、刑事局南部打擊犯罪中心大隊長、首位毒品查緝中心主任、副局長、嘉義縣警察局局長及保三總隊長等要職。他的警職生涯中，除詹龍欄、鄭太吉栽在他手上，也破獲過史上最大宗的181支長短槍軍火走私案，從警期間，緝獲黑槍達500多把，虎將之名不脛而走。

一生緝獲槍毒無數，並以不愧天地及警察職務為念的廖局長，今日在居住40年的故鄉「台南站」光榮退休，台南市警察局特地為他舉辦歡送茶會並邀請廖宗山局長的夫人等親友團參與，除以影片細數局長警職生涯點滴及戰績，警察局3位副局長也代表同仁致贈紀念品，員警同仁更自發性的獻花、致詞及排隊合照，場面歡樂溫馨感人。

台南市警局員警含淚表示，廖宗山局長對犯罪很痛惡，但對基層很友善，因他及同學年輕時受過職場霸凌，為讓所屬同仁有反映及求助管道，他將行動電話號碼留給全局員警同仁，對員警的反映及求助他都盡力協助，更是不畏強權，力挺基層依法執勤，是位令人尊敬的好長官。

15日下午5時許，廖宗山局長離開台南市警察局時，所屬員警同仁夾道歡送，廖宗山局長在警察局門口向市警局上百名員警同仁揮手道別，為戰績輝煌的虎將生涯劃下完美句點。