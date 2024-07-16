TPOC網路治安好感度聲量出爐　台南市獲六都第一

▲由台灣議題研究中心（TPOC），15日公布「六都警政治安調查」，台南市在「詐騙議題分析」與「警政治安分析」中，獲得六都最高好感度。（記者林云翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

繼今年3月《網路溫度計》縣市長「好感王」調查，台南市長黃偉哲拿下六都第一名之後，由台灣議題研究中心（TPOC），15日公布「六都警政治安調查」，台南市在「詐騙議題分析」與「警政治安分析」中，獲得六都最高好感度。

台南市長黃偉哲16日受訪時表示，打詐是賴總統上任後非常重視的政策，台南市過去在打詐工作能有成果，都有賴於警、民及檢調司法各界共同努力。他也呼籲要警覺新型詐騙手法，全民共同打詐。

黃偉哲指出，不論是銀行超商在第一線攔阻詐騙，或檢警司法人員在偵破詐騙案所做努力，都是減少民眾財務損失的關鍵。他也特別呼籲，現今詐騙形式層出不窮，尤其是電子資訊詐騙，更需要民眾留意警覺，台南市府團隊也會持續積極打詐。

TPOC調查結果中提到，根據網路搜尋熱詞分析，民眾對六都警政治安，最關注的是詐騙議題。而台南市2022年成立「打詐台南隊」，並成功阻止近萬件詐騙案，攔阻總金額達數十億元。加上警察局也不斷宣導反詐騙，讓民眾有感，以0.46的好感度拿到六都第一名。在警政治安方面，台南市則有0.58的好感度，在六都中也是第一名。

據了解，TPOC台灣議題研究中心這項調查，是透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集近半年（2024年1月1日至2024年7月9日）網路上警政治安的相關討論，並比較六都在相關議題中的網路聲量。