台南市新任人事處長交接　黃偉哲期許業務更上層樓

▲台南市政府人事處長由財政部人事處長游梅子接任，16日交接儀式由市長黃偉哲親自主持，行政院人事行政總處人事長蘇俊榮監交。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府人事處長康人方，榮調高雄市政府人事處長，由財政部人事處長游梅子接任，16日交接儀式由市長黃偉哲親自主持，行政院人事行政總處人事長蘇俊榮監交，各局處首長也都出席典禮表示祝賀。

黃偉哲市長表示，感謝人事處長康人方在市府服務期間的用心、關懷與專業，在人事規章與權益方面都有卓越的貢獻。此外，康處長掌握了科技趨勢，開辦AI增能研習，提升同仁專業技能，並積極增進人事幕僚團隊專業知能，為市府提供專業且優質的人事服務。他也強調，相信新任游處長加入團隊後，市府服務一定會更上層樓。

人事長蘇俊榮表示，康處長年輕有為、表現卓越、處事圓融，奉命南下接任高雄人事處長職務，因此將台南交棒給新任游處長。游處長在地方與中央機關皆有豐富的實務經驗，亦曾服務於人事總處，相信他一定可以勝任台南市人事處長的重任。

新任處長游梅子，從財政部人事處長調陞市府人事處長職務，擁有超過30年豐富的人事工作經驗，曾任台東縣政府人事處處長、行政院人事行政總處培訓考用處副處長、與新北市政府人事處副處長，歷練豐富兼有中央與地方的實務經驗。