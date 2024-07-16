台南安平再生水廠環教中心開幕　黃偉哲盼成水資源保育傳承典範

▲安平再生水廠附屬環教中心，16日舉行開幕儀式，市長黃偉哲親自到場，見證市府自建第一座以水資源保育為主題的教育館。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

由台南市政府與內政部、國科會南部科學園區管理局共同投入，斥資逾41億元打造的安平再生水廠及相關設施，是水資源再生循環及產業穩定供水的利器，附屬在水廠的環教中心，16日舉行開幕儀式。

台南市長黃偉哲及市議員Ingay Tali穎艾達利、陳怡珍、盧崑福、沈震東、蔡筱薇皆到場共襄盛舉，這也是市府自建第一座以水資源保育為主題的教育館。

黃偉哲表示，水是珍稀資源之一，台灣因地形關係保水不易，被聯合國列為缺水地區之一，因此珍惜並善用水資源相當重要。感謝中央於水資源再生利用計畫推動與經費支持的協助，以及工程團隊克服疫情、缺工缺料挑戰，讓再生水廠如期如質完工。未來市府會善加利用再生水廠的環境教育中心，當作學生校外教學以及環境教育場地，期盼成為水資源保育傳承典範。

水利局說明，再生水計畫關係到南科園區高科技產業用水問題，全期每日可提供6.3萬噸再生水予南科園區調配使用。環教中心坐落在安平水資源回收中心東南側，中心以白色圓弧外觀作為主體，融合水利局辦公大樓前方景觀賞鳥公園及旁邊鯤鯓湖紅樹林溼地結合成景觀綠色廊道，內部以安平水資源中心為主題進行互動體驗設施常設展，搭配台南400年水的400種形狀特展，將台南400年的水資源脈絡及未來一體呈現。環教中心完工後，將成為台南水資源保育教育的堅實基地，象徵環境保護、生態延續、資源永續的意象，讓台灣珍貴的水資源持續朝循環永續方向邁進。

水利局指出，安平再生水廠環教中心內部設有AR、VR及多媒體體感互動設施，讓民眾能在做中學，體現寓教娛樂的學習。同時環教中心建築體已取得候選智慧建築證書及綠建築標章，從環保、生態及教育的角度出發，融合多樣化設施及綠美化景觀，環境教育中心並規劃部份區域作為民眾駐足休憩的新據點，破除過去水資源回收中心類似廠房建築等不佳的舊觀感。

台南安平再生水廠環教中心400年特展將持續到9月1日，後續常設展部分將持續開館服務民眾，歡迎民眾踴躍蒞臨體驗。