新北農業局推水保防災宣導　7／18五股五龍活動中心辦講習

▲新北市農業局為推廣水土保持防災觀念，預計於18日於五股區五龍里五龍活動中心辦理水土保持宣導講習課程。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市農業局為推廣水土保持防災觀念，預計於18日下午2時於五股區五龍里五龍活動中心辦理土石流防災兵棋推演及「水土保持宣導暨新北水保服務團諮詢服務」講習課程，由新北水保服務團長劉永發擔任課程講師，邀請民眾踴躍參加。

五股區五龍里曾有推動自主防災社區的經驗，為使社區民眾持續保有坡地防災知識及相關應變能力，新北市農業局與五龍里合作辦理講習課程，讓民眾了解土石流與大規模崩塌災害發生時的狀況及發布紅黃色警戒時民眾該如何疏散避難等，強化社區民眾的防災危機意識，也將透過辦理兵棋推演討論災害潛勢分布位置及對避難處所與疏散路線之影響，讓里民可於兵棋推演討論以了解防災概念，進而提升社區自主防災正能量。

新北市水土保持服務團長劉永發多年來協助政府辦理山坡地人工邊坡巡檢調查、山坡地住宅社區安全檢查、高速公路邊坡監測巡查等，對坡地防災預警有相當的貢獻及實務經驗。本次「水土保持宣導暨新北水保服務團諮詢服務」講習課程主要目的是透過經驗豐富的團長分享、宣導案例，讓民眾了解到更多水土保持的相關知識，同時也於現場提供諮詢服務，協助民眾解決山坡地水土保持問題。

新北市農業局表示，新北市有88%土地為山坡地範圍，減災、防災與坡地水土保持一直是新北市的重要工作，透過不斷地走入社區落實防災教育來強化社區的防災意識，持續與民眾宣導並提升社區自主防災能力，共同維護新北市美好山林及民眾生命財產安全。民眾如果有水土保持處理維護相關問題，可透過「新北市農業局」線上預約或於每周一、四上午撥打免費諮詢專線：02-2965-9930，由水保服務團技師主動撥打電話或現勘協助解答問題，歡迎民眾多加利用！