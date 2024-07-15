中國瓶裝水「價格戰」開打！　農夫山泉低至「單瓶3元」

▲農夫山泉。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

中國瓶裝水的價格近日隨著氣溫不斷升高，市場的競爭愈發激烈，正掀起一輪新的「價格戰」。瓶裝水量販和大包裝紛紛降價，單瓶跌破1元區間（人民幣，下同）。其中，農夫山泉新推出的綠瓶純水甚至低至0.66元／瓶（約台幣3元）。

據《澎湃新聞》報導，在連鎖超市紅旗連鎖（002697.SZ）一門市內，農夫山泉紅瓶飲用天然水原價18元／件（約台幣81元），現促銷價12.8元／件（約台幣58元），每件規格為12瓶，一瓶550ml，折算下來單瓶售價約1.07元（約台幣4.8元）。同一門店的怡寶飲用純水原價16.5元／件（約台幣75元），現促銷價9.9元／件（約台幣45元），每包規格為12瓶，一瓶350ml，折算下來單瓶價格約0.82元（約台幣3.7元）。

另一連鎖超市舞東風一門市內，娃哈哈飲用純淨水優惠後售價為16.8元／件（約台幣76元），每件規格為12瓶，一瓶596ml，折算下來單瓶價格約1.4元（約台幣6元）。

▲▼紅旗一門市的瓶裝水價格。（圖／翻攝自澎湃新聞）

農夫山泉旗艦店顯示，參考價14.9元／件（約台幣67元）的綠瓶純淨水，目前優惠價9.9元／件（約台幣45元），每件規格為12瓶，一瓶550ml，折算下來單瓶價格約0.82元。客服表示，9.9元／件的優惠價格每人限購5件。

除了官方通路促銷外，農夫山泉綠瓶純水在不同平台的優惠力道也不一樣。在永輝超市的線上通路，農夫山泉綠瓶純淨水疊加優惠券後，價格低至7.92元／件（約台幣36元），單瓶低至0.66元。

報導指出，可以比較的是，農夫山泉、怡寶、娃哈哈三巨頭的主打產品，農夫山泉550ml裝天然水、怡寶555ml裝純水、娃哈哈596ml裝純水的單瓶零售價都是2元（約台幣9元）。

中國商業聯合會專家委員會委員、北京商業經濟學會常務副會長賴陽表示，夏季是瓶裝水的高峰，對消費者來說，飲用水的價格是一個重要的選擇因素，所以價格競爭也各品牌競爭的手段之一。

有業內人士表示，與往年相比，今年的促銷力道更大、範圍更廣，「從農夫山泉新品綠瓶純水價格的變化或許可以印證這一點。」

農夫山泉4月推出綠瓶純水，零售價2元／瓶。根據多家媒體6月報導，農夫山泉綠瓶純水量販運在超市的價格低至1元／瓶。如今，優惠力道進一步加大，農夫山泉抖音官方旗艦店將價格下探到0.82元／瓶。

▲農夫山泉抖音旗艦店。（圖／翻攝自澎湃新聞）

連鎖經營專家李維華表示，農夫山泉作為瓶裝水的頭部品牌，降價行為會對其他品牌和飲用水市場有不小的影響。

天貓公佈的2024年天貓年中嘉年華活動飲料店鋪銷售榜中，店鋪累計GMV排名前四的品牌分別為農夫山泉、怡寶、元氣森林、娃哈哈。京東公佈的飲用水自營POP競速榜，5月20日至6月19日，累計排名前五的品牌分別為農夫山泉、怡寶、景田、娃哈哈、恆大冰泉。

賴陽也提到，瓶裝飲用水市場的價格競爭，不僅是降價本身，還要看到背後整個供應鏈營運成本的競爭。表面上是降價行銷，背後比拼的是企業整個供應鏈的實力。

灼識諮詢報告顯示，競爭背後，飲用水市場規模仍在快速成長，2023年以零售額計的中國即飲軟飲市場規模達9092億元，其中按零售額計，包裝飲用水是最大的品類，2023年的市場規模為2150億元，預計2023年至2028年的複合年增長率為7.9%，即是所有即飲軟性飲品類中成長最快的品類。