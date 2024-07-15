大陸今年洪澇2076萬人受災！官方示警：七大流域都可能發生洪水

▲湖南平江洪水。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸今年入汛以來，南方多地面臨豪雨並釀洪災，洞庭湖甚至在日前決堤。據官方發布，今年截至目前大陸因洪水與大雨受災的人數達2076萬人，死亡與失蹤共86人。另外，大陸水利部15日公告再示警，今年「七下八上」（7月16日至8月15日）期間，七大流域都可能發生洪水。

據《澎湃新聞》報導，大陸水利部資訊中心副主任錢峰表示，水利部基於當前海溫、副高、冷空氣活動等氣候因數變化特徵，結合氣候模式最新預測和歷史洪旱統計規律等，對今年「七下八上」期間中國大陸雨水情和洪旱趨勢作出預測，總體仍維持前兩次研判，「我國旱澇併發，澇重於旱，可能有颱風北上、暴雨洪水等極端突發事件趨多趨廣趨頻趨強，致災影響重。」

在雨情方面，降雨總體呈「北多南少」分佈，松花江，遼河，海河流域漳衛河、子牙河，黃河中下游，淮河流域沂沭泗水系，長江上游和漢江等偏多2至5成，長江流域洞庭湖鄱陽湖水系南部、珠江流域北江東江韓江、福建閩江等偏少2至5成。

在汛情方面，七大流域長江上游可能發生較大洪水，上游支流嘉陵江、中游支流漢江可能發生超警洪水；黃河中下游可能發生較大洪水，支流渭河、汾河、伊洛河、沁河、大汶河可能發生超警洪水；淮河流域沂河、沭河可能發生較大洪水，淮河幹流可能發生超警洪水；海河流域漳衛河、子牙河可能發生較大洪水，大清河、永定河、北三河、灤河可能發生超警洪水；珠江流域西江可能發生超警洪水；松花江、遼河可能發生較大洪水，嫩江、黑龍江、烏蘇裏江可能發生超警洪水；太湖、錢塘江可能發生超警洪水。

另外，鑑於全球氣候變暖使得水汽循環加劇和飽和水汽增加，有研究表明大氣溫度每升高1攝氏度，大氣的水汽含量將增加7%，極易造成極端暴雨天氣，所以提醒高度關注長江上游、黃河中下游、淮河流域沂沭泗水系、海河南系、松花江、遼河等多雨區局地暴雨引發的中小河流洪水、山洪、城市內澇等災害。

在旱情方面，考慮江南、華南東部北部及新疆北部等地降雨偏少，全國大部氣溫偏高，以及當前西北中東部和華北西部北部部分地區土壤缺墒等因素，水利部預計廣東東北部、福建大部、浙江南部、湖南南部、江西大部、內蒙古中部、河北西北部、山西北部、陝西北部、新疆北部等地可能發生乾旱。