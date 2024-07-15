大陸電力吃緊！多地發「節約用電倡議」　安徽試行路燈間隔開啟

▲中國多地電力負荷激增。（示意圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

持續極端高溫天氣，導致中國多地電力負荷激增。目前，大陸多地發出節約用電倡議，要求黨政機關、企事業單位和市民們節約用電。其中，安徽省將試行路燈間隔開啟，暫停運行單純展示城市形象的「燈光秀」等。

據《澎湃新聞》報導，重慶市開州區城市管理局微信公眾號7月11日發布消息稱，由於全市用電緊缺，電力供應形勢嚴峻，在確保城市道路、橋樑、廣場、公園等功能照明正常運行，保障人民群眾生產生活照明需要的前提下，為回應市政府節能保供，拉閘限電的文件要求適度減少公共照明，裝飾性景觀照明儘量關閉或限時開放，晚上12點到第二天上午8點，‌電子顯示裝置廣告應保持熄滅，‌其他類型有照明戶外廣告設施宜保持熄滅或低亮度狀態，門店燈箱廣告或招牌在閉店後應保持熄滅狀態。請各用電單位貫徹落實。

江西省發展和改革委員會、江西省機關事務管理局等部門在節約用電倡議書中稱，全省各級黨政機關和事業單位要帶頭示範，建設節約型機關，帶動全社會節約用電。在用電高峰時段減少空調開啟時間，製冷溫度設置不低於26℃；充分利用自然採光，無人辦公時及時關閉辦公場所電腦、印表機、空調、飲水機等用電設備，杜絕白晝燈、長明燈、無人燈；低層辦公場所宣導使用步行梯，減少電梯使用。鼓勵公共機構開展空調、照明系統節能改造。

江西省發改委等還提倡大型商超、酒店、寫字樓等公共場所在用電高峰時段（19:00～23:00）主動減少使用或停用大功率用電設備和非必要照明燈具，優化電梯、自動扶梯運行策略，積極推廣使用節能型電器；強化空調負荷管理，參照執行公共建築空調溫度控制標準，空調製冷溫度不低於26℃，營業結束前半小時關停空調，出入口使用風簾或門簾，減少冷氣流失。在保障人民群眾夜間出行安全的前提下，合理安排路燈開閉並鼓勵使用可再生節能路燈，非必要時暫停城市燈光秀、景觀燈等亮化工程以及商業場所廣告字幕等非照明設備用電。

安徽省能源局等單位也聯合發布了《致全省電力用戶節約用電倡議書》。這份倡議書提到，公共機構要帶頭節電，製冷溫度設置不得低於26℃，嚴格控制辦公樓裝飾景觀照明，做好隨手關燈、辦公設備斷電、電梯低樓層停開等日常節電舉措，提高能源利用效率。工業企業要積極配合電力調度，充分利用峰穀分時電價政策，主動開展錯峰生產，實現節能降本。

另外，在保障行人、車輛安全的前提下，將試行路燈間隔開啟、減半開啟。在用電高峰期將主動減少公用設施、公共場所和大型建築物等裝飾性景觀照明及各類廣告燈用電，暫停運行單純展示城市形象的「燈光秀」。