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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸發展新能源汽車　上半年產量年增34.3%

▲新能源車在江蘇連雲港碼頭準備出口。（圖／CFP）

▲新能源車在江蘇連雲港碼頭準備出口。（圖／CFP）

文／中央社

中國官方今天表示，新能源產業依靠持續技術創新、完善產業鏈體系帶動成長，今年上半年新能源汽車產量年增34.3%。截至今年6月底，中國國產新能源汽車累計產銷量超過3000萬輛。

中國國家統計局今天指出，今年以來，新能源產業依靠持續的技術創新、完善的產業鏈體系實現較快增長。上半年，新能源汽車產量年增34.3%，配套產品充電樁、汽車用鋰離子動力電池產量也分別增長25.4%、16.5%。

國家統計局表示，清潔能源體系加快建設，重點領域節能降碳有序推進，綠色生產方式和生活方式逐步形成。

中國大力發展新能源產業，太陽能、鋰電池、電動車被稱為拉動經濟的「新三樣」。其中新能源車產量持續快速增加。

北京商報10日報導，中國汽車工業協會數據顯示，截至今年6月底，中國國產新能源汽車累計產銷量超過3000萬輛。

據央視報導，近期在上海舉辦的2024中國汽車論壇上，工業和信息化部副部長辛國斌表示，今年上半年，中國汽車產業發展呈現多項亮點，包括汽車銷售完成1404.7萬輛，年增6.1%。

另是20個城市啟動「車路雲一體化」試點，9個企業（聯合體）展開智慧網聯汽車生產和上路通行試點，組合輔助駕駛功能汽車銷售占比超過50%，智慧化更進一步發展。

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