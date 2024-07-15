馬拉松結緣行善！花蓮稻農李春女連6年捐白米　助弱勢家庭

▲稻農李春女女士再度捐出300公斤白米，花蓮市公所致贈感謝狀。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮富里鄉稻農李春女女士長年來對實物銀行的支持，一年二期的稻米收成，除了參與契作的收成外，也會保留一部份捐贈予花蓮市實物銀行。日前她再度捐出100包計300公斤白米，藉此感謝老天爺保佑該期稻作順利收成，同時也盼為社會公益盡綿薄之力。

捐贈儀式中，由花蓮市公所設勞課田介軫代表接受捐贈並頒贈感謝狀，花蓮縣議員魏嘉賢也到場表達感謝之意，李春女同時贈送給魏嘉賢議員一束由稻穗組成的花束，象徵著豐收與感恩。

愛花蓮實物銀行是在前任市長魏嘉賢任內創辦，6年前李春女參加太平洋縱谷馬拉松與魏前市長結緣，便展開一年兩期的稻米樂捐行動，多年來從未間斷，希望透過愛的分享，讓弱勢的家庭也能享用到新鮮營養的白米飯。

▲李春女贈送給魏嘉賢議員一束由稻穗組成的花束，象徵著豐收與感恩。

「能一直用自己種的米來助人是一種福氣！」李春女表示，感恩議員百忙之中抽空到場，期盼大家都能夠一起參與行善，就像一壺好茶，需要更多像茶葉般的妳我加入，讓社會更加有愛，讓善的循環持續下去。

魏嘉賢說，農民們靠天吃飯，最怕的就是乾旱或暴雨，要能順利收割每一期的稻作都是運氣，感謝李春女堅持多年的善舉，每次她都載著百餘公斤的白米，從富里一人駕車來到花蓮市，只為將愛心傳遞給弱勢家庭，相信她的熱情與善念能夠發揮影響力，讓更多社會弱勢受到眷顧。

花蓮市公所感謝許多個人、社團及公司行號長期的支持，讓實物銀行的愛心不中斷，溫暖不停歇。