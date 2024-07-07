台南做工行善團完成263戶修繕　齊心協力為案家添美

▲台南市勞工局「做工行善團」7日出發前往西港區、學甲區、關廟區為職災勞工與弱勢族群修繕房屋進行修繕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「希望家園」是台南市長黃偉哲多年來對市民的承諾，台南市勞工局「做工行善團」7日出發前往西港區、學甲區、關廟區為職災勞工與弱勢族群修繕房屋進行修繕，不僅是對市長理念的實踐，更是對弱勢社群的實質支持與幫助。

西港區郭先生為身心障礙朋友，下肢行動不便，需長期就醫。父親因病離逝，母親視力不佳日常生活需仰賴他人協助，且家中經濟全都仰賴其弟從事貨運工之微薄薪水維生。因屋況不佳漏水嚴重長期造成潮濕且散發嚴重霉味，經做工行善團進行屋況場勘，今日由木工、電氣、油漆工會，進行隔間美化板、門片更新；電線配置、燈具、安裝及牆壁油漆粉刷美化施工，改善案家環境品質，完成修繕第263戶。 木工工會志工從官田二手家具倉庫載運床墊、電腦桌及椅子等家具給案家，餐飲工會劉檄穆理事長也贈送案家棉被，台南總祿境福德正神廟宇亦提供愛心米作為入厝禮。

居住學甲區現年81歲的謝老先生，獨自居住在破舊老房，收入微薄。案主每月僅領取中低收入老人生活津貼約8千多元，經濟狀況僅能維持基本生活，無力修繕住處。居住房屋年久失修，屋頂破洞，天花板大片木材剝落頹壞、木門窗戶等多處嚴重破損，居住環境不佳。經勞工局「做工行善團」會勘後，便安排規劃並啟動修繕期程。6/23已由電氣工會打頭陣進行移電表申請臨時電施工，後續則由泥水工會拆除團隊完成屋頂磚瓦、天花板拆除清運施工，本週週間則由電子機械加工工會進場為期兩天的屋頂鐵厝鋼板更新施工，今日則由電氣工會接棒，進行化糞池埋設、配電管路及線路施工，後續將由各工會依序進場，齊為改善案主居住環境共同努力。

關廟區有一名87歲方姓獨居老人，住屋在112年時被一場無情的大火燒毀，妻小均已往生，案主靠著每月8千多元的老人生活津貼度日，因經濟條件不佳無力自行修復災後的家園，勞工局接獲通報已將原本殘破家園漸漸修復，從屋頂鋼板、電氣電路、鋁門、木工隔間到牆面修補粉刷已讓殘屋漸漸翻新，7日再由泥水工會進行牆壁及貼磁磚的施工作業。另外，值得特別一提的是，先前安南區城西路接受修繕協助的個案陳添丁先生，當修繕團隊協助房屋修繕完成，煥然一新的感動讓陳先生發願，之後也要利用他本身具有的泥水業專長，投入志工志業，幫助有需要幫忙的弱勢。今日是陳先生第一次上工，投入關廟區的泥水修繕，希望這份善心能帶來更多拋磚引玉的美好。

另柳營區劉先生現年70歲，單身獨居，原本從事木工雜工，已退休多年，目前仰賴每月中低收入老人生活津貼8千多元維持家計，屋況簡陋家徒四壁且漏雨，案主經濟能力無法負擔，做工行善團得知後進行房屋修繕場勘，本周五(7/5)由泥水業職業工會志工率先進場進行屋頂石棉瓦拆除工程，並由環境保護局柳營清潔隊協助清運,期能透過修繕讓劉先生改善環境。大台南總工會沈坤海監事會召集人特地帶咖啡、飲品慰勞志工。

王鑫基局長表示，感謝假日到修繕現場協助的木工工會王宗宸、蔡沛幀夫妻檔、泥水工會有陳文招、張文珍夫妻檔、台南市勞工志願服務協會梁志男、林佳香賢伉儷與曹至清、陳雪惠夫妻檔出勤奉獻愛心及台南市餐飲業產業工會郭國仁、錢畇方與郭映儀家庭志工等人用心準備美味佳餚慰勞志工。

做工行善團的各項善行行動，期望每位市民都能享有基本的生活保障與尊嚴，藉由社會人士善款、志工伙伴們公私協力共同建構一個更加溫馨與關愛的台南社會。