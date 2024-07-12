安得烈慈善協會舉辦生命成長營　助弱勢孩子追逐夢想

▲安得烈慈善協會舉辦生命成長營，為弱勢與偏鄉孩子提供學習與成長的平台。（圖／安得烈慈善協會提供，下同）



生活中心／綜合報導

安得烈慈善協會於7月2日至5日、9日至12日，分別舉辦國中、國小生命成長營，透過多元課程與參訪體驗，為弱勢與偏鄉孩子提供學習與成長的平台，讓他們建立良好品格、學習知識、拓展視野，希望每位孩子都能夢想未來，改變生命。

安得烈慈善協會規劃多元課程，包括「理財」、「野外求生技巧」、「美語」、「惜食教育」、「生命教育」及「兩性教育」等，主旨在於豐富學生的生命內涵，並培養他們面對未來挑戰的能力。許多學員表示，理財課程讓他們對金錢有了新的認識，並讚賞課程生動豐富，學習更加有趣。

▲安得烈與長期耕耘美語教育的長頸鹿美語合作，安排生動有趣、互動學習的課程。



▲理財課程寓教於樂，教孩子們從小建立正確金錢觀。

安得烈慈善協會也安排孩子們參觀科教館、台北捷運車輛維修廠、勞工加衛體驗館、亞東醫院等地，讓他們親身體驗不同領域的產業與技術。參訪亞東醫院，孩子們模擬老化後的感官體驗，並實地觀摩護理部和臨床病理科的操作，這些實地參訪活動，不僅開拓孩子們的視野，也激發了他們對世界的探索與未來的想像力。

▲孩子們到台北捷運北投園區車輛維修廠參訪，拓展他們對於工程領域的認識與視野。

陪伴學生參與營隊的方老師表示，「我們的孩子大多來自單親、隔代教養或低收入家庭，營隊讓他們了解到世界上各種不同的職業，啟發他們對未來做出更好的選擇。」

曾是營隊學員、今年成為工作人員的楊同學分享，「過去的營隊經歷讓我學會了團隊合作和參訪技能，這些經驗豐富了我的世界觀，也為我的未來鋪平了更多可能的道路。能由一名受助者轉變成一名服務者，感到非常滿足，希望未來這些弟弟妹妹們也能有這樣的機會，回饋社會、幫助更多人。」

▲參訪勞安加衛體驗館孩子們，透過互動與遊戲的方式了解到原來職業的安全是這麼重要。



安得烈慈善協會執行長羅紹和表示，「生命成長營不僅是一個暑期活動，更是傳遞愛與希望的平台」。安得烈慈善協會將繼續努力，為更多弱勢家庭和偏鄉的孩子提供成長的機會，讓他們在愛的陪伴下，勇敢追逐夢想，迎接美好的未來。