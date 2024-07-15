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社會 社會焦點 保障人權

竹科人成詐騙大肥羊　2年詐掉4.8億！30多歲工程師最慘

▲▼新竹市詐騙。（圖／新竹市警局提供

根據刑事局統計，新竹縣兩年內投資詐騙金額高達4.8億元。（圖／新竹市警局提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

近年來，台灣詐騙案件激增，其中假投資詐騙最為嚴重，光新竹縣市詐騙財損金額就超過億元，有退休族因而傾家蕩產。新竹市警方更指出，詐騙受害者中，其中有15%為科技從業人員，意外的是，多數還擁有大學以上學歷，且年齡集中在30多歲。

根據刑事局統計，2023年詐騙金額達88.78億元，創下新高。新竹市去年至今的詐騙財損達1.86億元，新竹縣2年內達4.8億元，皆以投資詐騙為主，詐騙集團透過臉書或LINE加好友，利用話術誘騙受害者投資，最終導致血本無歸。

▲▼新竹市詐騙。（圖／新竹市警局提供

▲詐騙集團鎖定新竹工程師，其中以投資詐騙佔最多。

根據統計，大新竹地區擁有17萬科技從業人員，今年1至5月中，新竹市被詐受害者中就有15%為科技從業人員，其中大學以上學歷占86%，年齡集中在30至39歲；新竹縣也有9.8%受害者為科技從業人員，比例相當的高，竹科人幾乎成為詐騙集團的肥羊群。

警方提醒，高知識份子也需警惕詐騙。假投資詐騙模式主要分為「養、套、殺」三步驟，先用廣告吸引，再用假獲利引誘，最終導致受害者血本無歸。除了投資詐騙，科技從業人員還可能遭遇交友或援交詐騙。

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