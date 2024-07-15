林士傑命案警逮「權利車女買家」　未面交用拖吊車取車太詭異

▲射殺林士傑的槍手（上圖）仍在逃，警方逮捕1名經手權利車買賣的女子釐清案情。（圖／ETtoday資料照）

記者林東良、劉人豪／台南報導



台南市漁會理事長林士傑的槍殺案件，警方在12日於高雄仁武區逮捕了一名被稱為「口罩男」的張姓嫌犯，但無足夠事證證明張男與此案有關，將他無保飭回。警方今（15）日透露在高雄逮捕一名女子，她曾經手洽購槍手作案用的權利車。

據了解，檢警專案小組在同1天就全部掌握到槍手3部作案車輛，除第1部權利車及作案手槍被縱火燒毀外，第2部權利車被槍手用潑鹽酸滅證，還有第3輛機車。警方鑑識人員在車內的一個被潑灑到鹽酸的口罩中，採得生物跡證，警方12日於高雄仁武區逮捕張姓男子。然而，台南檢察署在對張男進行複訊後，認為目前並無足夠的明確事證，證明張男與此案有關，所以將他無保飭回。

▲台南市警刑警大隊長張文源說明最新調查進度。（圖／記者林東良攝）

台南市刑警大隊長張文源今天說明調查進度。據了解，警方今天前往高雄進行搜索帶回一名羅姓女子，該女與槍擊案的兩部犯案車輛有關連，警方掌握到該女在臉書出面洽購第二及第三部作案車輛，但出面接洽的卻是名男子，且並未採一般面交方式領車，而是以叫拖吊車的方式取車。

檢警需要釐清買車交易過程、買車後是何人使用，進一步追查涉案槍手，另第一部車輛交易頻繁，尚在追查釐清中。