正妹遊泰失蹤疑遭「綁架肢解」！最後露臉畫面曝　生前常去泰國

▲38歲女子泰國被肢解。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

38歲中國女子Yan Ruimin（兗女士）在泰國失蹤多日，泰國警方7月13日表示，發現人體腿部殘骸，懷疑是Yan Ruimin的屍塊。泰國警方表示，32歲的中國安徽籍男子Ma Yanqing有重大作案嫌疑，曾拍到Ma Yanqing和兗女士有牽手行為，因此判斷二人是熟人關係。

據《紅星新聞》報導，此前，兗女士的一名友人、中國公民Cai Boxuan曾向泰國警方報案，稱兗女士失蹤。6月30日，兗女士曾告訴這名友人，自己將於7月2日去普吉島。據警方消息來源稱，兗女士家人曾被嫌疑人索要100萬人民幣（約新台幣449萬元）的贖金，並稱不要通知警方或大使館。

▲女生被拍到生前和嫌疑人在一起。（圖／翻攝自微博）

泰國警方稱，嫌疑人為Ma Qingyan，6月30日曾在曼谷租車。7月1日，兗女士乘坐這輛車，當天晚些時候，攝像頭曾拍下嫌疑人與兗女士共同乘坐此車的畫面。後來，嫌疑人歸還租車。7月3日，嫌疑人退房，並搭乘飛機去往香港。

7月14日，兗女士的一名前員工表示，此前，兗女士曾開辦瑜伽館。據她回憶，共事期間，兗女士常去往泰國。查詢發現，兗女士開辦的瑜伽館成立於2017年，已於2019年註銷。

同日，兗女士的一名家屬表示，他們並不認識、也未曾聽兗女士提起過嫌疑人Ma Qingyan，此前也並不知曉兗女士本次去泰國的行程，直到最近發現無法聯繫上兗女士。

此外，兗女士多位友人確認了兗女士的社媒帳號。該帳號顯示，兗女士熱愛滑雪、飛盤等戶外運動。她曾多次前往泰國，今年在泰國度過元旦、潑水節，自稱經常去泰國品嘗美食。談到泰國安全的話題時，她曾提及當地人熱情好客，還回憶了手機遺失在計程車上後司機歸還一事。根據該帳號內容，除泰國外，今年兗女士也曾赴澳門、新加坡等地旅遊。

據南方都市報此前報導，兗女士姐夫稱，7月6日，兗女士在大陸的朋友輾轉聯繫上他與妻子，告知了兗女士失蹤的消息。他接到一個泰國號碼打來的勒索電話，對方要求支付100萬人民幣贖金，「打來電話的不是嫌疑人本人，後續我再撥過去就關機了」。兗女士家屬隨後聯繫中國駐泰國大使館。

報導稱，7月10日，在使館協助下，兗女士父親同其他親屬抵達泰國，再次向泰國警方報案。警方稱此前打來勒索電話的泰國號碼已註銷。據兗女士姐夫講述，家屬最後一次同兗女士聯繫是在6月底，「我們平時可能也是一二十天才會聯繫一次，不是經常聯繫。」再收到消息就是朋友打來告知失蹤情況的電話。

據早前報道，泰國警方表示，Ma Yanqing租賃的私家車7月2日由曼谷前往春武里府，並在7月3日凌晨開到北柳府，而兗女士的手機訊號最後一次出現是在7月3日凌晨4時58分。

警方在Ma Yanqing租賃車輛和住宿房間中，檢測出大量清洗後的血跡。根據泰國海關等記錄，Ma Yanqing在7月3日退掉了酒店房間和租用的車輛，從蘇萬那普機場乘機離開了泰國。泰國警方還透露，7月4日，兗女士的微信支付帳號在澳門威尼斯人酒店附近購買了榴蓮、餃子等食品。

泰國警方認為，嫌犯可能是在7月3日凌晨將受害人殺害，並在分解屍體後用黑色膠袋裝進一個粉紅色行李箱內，然後開車經過多個荒無人煙的地點拋撒屍塊，人體腿部殘骸就是在一處茂密森林包圍的池塘附近發現。