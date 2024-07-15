柏油路高溫逾50度！女童光腳走20分鐘慘起水泡　2周內恐難下地

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名6歲女童因為鞋子不見，被情緒失控的媽媽強迫赤腳走柏油路上，造成兩隻腳底二度灼傷、起水泡。由於柏油有吸熱特性，以當時氣溫約34°C計算，柏油路面恐達50°C以上高溫；皮膚科醫師說，這樣的溫度即使是角質層厚的大人，只要3~5分鐘就可燙傷，更何況皮膚嬌嫩的孩童。

在炎熱的天氣下，柏油路經過太陽直曬後，其表面溫度可能會比空氣溫度高出15至20°C。因此，14日當天新豐地區中午氣溫約為34°C，柏油路的表面溫度可能會達到49至54°C。

▲女童赤腳走在超過50度高溫的柏油路上，但母親甚至不知道孩子已經燙傷，直到社工到家訪視，探查傷勢才警覺不妙，趕快通報119派救出車前往。（圖／翻攝新竹大小事）

皮膚科醫師黃彥愷表示，一般在50度的柏油路上，大人持續接觸3~5分鐘就有可能造成一度灼傷，小朋友皮膚薄，傷勢會加重到二度灼傷。黃醫師解釋，二度灼傷可再分為二度一級(二度淺層)、二度二級灼傷(二度深層)，兩者皆會出現水泡，且二度灼傷除了皮膚紅腫、起水泡外，還會有劇烈疼痛及灼熱感。

受傷的患部要進行傷口照護，可能1-2周，也就是說小女孩可能2周內都無法下地走路，二度一級灼傷經過治療後可能不一定會留疤，但仍要小心色素沉澱的可能性，但若傷勢加重到二度二級，不僅要擔心留疤，恐還要進行植皮治療。

小女孩被媽媽帶回家後沒多久，社會處的社工就前往訪視。社工查看女童足部傷勢後大感不妙，立刻撥打119派遣救護車將女童送往急診治療。整個過程都要感謝熱心路人的發聲，引起網友共鳴快速向相關單位求救，否則女孩的燙傷恐無法及時得到治療，後果不堪設想。

女童燙傷面積達4%，醫師說明，燙傷面積是以全身面積的百分比計算，通常採用九則計算法來估算。九則之計算方式，是將身體表面積估為一百等份，再將身體各部位所佔相對面積劃分為數個9％，嬰兒、兒童與大人皆有不同計算方式，以女童來說，4%的面積約是兩隻腳掌的全部。