台灣民意基金會／49％民眾可接受國會改革判違憲　51%接受暫時處分

▲國民黨團進議場，沙盤推演國會改革覆議案。（資料照／記者屠惠剛攝）



實習記者歐承翰／台北報導

憲法法庭日前針對國會改革相關修法釋憲案召開暫時處分準備程序庭，引發熱烈討論。台灣民意基金會針對「民眾是否能接受暫時處分的結果」進行民調，結果顯示，若憲法法庭做出「暫時處分」的決定，約有五成一的民眾可以接受，二成七的民眾不能接受；另外，若憲法法庭最後做出「立院職權新法違憲」的判決，約四成九民眾大致上能接受，三成三不能接受。

台灣民意基金會15日公開最新民調，民眾對於「憲法法庭，若依總統府、民進黨立院黨團、 監察院及行政院等四個機關之聲請，做出暫時處分的決定，將已通過的立法院職權相關法律暫時失去效力」，14.6%非常能接受，36%還算能接受，15.1%不太能接受，11.9%一點也不能接受，4.4%沒意見，18.1%不知道。

而從政黨支持傾向分析，對憲法法庭最後若做出「暫時處分」的決定，民進黨支持者，六成四能接受，一成六不能接受；國民黨支持者，三成六能接受，四成六不能接受；民眾黨支持者，五成能接受，四成不能接受；中性選民，四成能接受，二成一不能接受。

▼台灣民意基金會最新民調。（圖／台灣民意基金會，點圖放大，下同）



至於民眾對於「憲法法庭將對這次立法院職權修法釋憲，最後若宣布是違憲」，則有19.8%非常能接受、29%還算能接受、17.1%不太能接受、16.2%一點也不能接受、3.9%沒意見、14.1%不知道。該民調發現，二十歲以上台灣人中，若憲法法庭最後做出「立院職權新法違憲」的判決，四成九大致上能接受，三成三不能接受，近半數國人已做好接受憲法法庭 「國會改革修法違憲」的心理準備。

進一步分析，以政黨支持傾向觀察，對憲法法庭最後若做出「立院職權新法違憲」的判決，民進黨支持者，七成一能接受，一成七不能接受；國民黨支持者，三成一能接受，五成五不能接受；民眾黨支持者，三成八能接受，五成一不能接受；中性選民，三成七能接受，二成八不能接受。綠營支持者多數能夠接受憲法法庭做出違憲的判決，而藍白支持者則多數無法接受。

有關本次民調，訪問期間是2024年7月8至10日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話 70%，手機 30%。有效樣本 1073 人，市話 753 人，手機 320人；抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 2.99 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

▼台灣民意基金會最新民調。（圖／台灣民意基金會）