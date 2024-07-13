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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德籲尊重大法官解釋　倘不接受人民會有噓聲「青鳥會飛出來」

▲▼總統賴清德出席「2024攜手共創 航向蔚藍」啟航典禮。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德。（資料照／總統府提供）

記者杜冠霖／台北報導

國會改革法案生效後，民進黨立法院黨團、行政院、總統、監察院聲請釋憲及暫時處分，在憲法法庭10日就暫時處分進行準備程序庭後，在野黨砲轟大法官心證已成。對此，總統賴清德今（13日）在活動中致詞時舉例，就像在打棒球出現爭議判決時，雙邊的教練都會跑出來，但最後還是要尊重裁判判決，了不起就輔助判決，讓事實來說明。運動員要有運動家精神，政黨也要有民主的精神，國家就可以穩定前進，否則球迷、人民都會有噓聲，「青鳥會飛出來」。

賴清德表示，從立法院開議來發生的種種情況，讓社會很多人都感到憂心。但若換個角度，2月1日上任後是新的國會，每個政黨都希望有所表現，這是人之常情，不管是國民黨、民進黨、民眾黨，好不容易經過民主洗禮進到國家民意的最高殿堂，想有所表現是必然的情況。

賴清德強調，台灣的民主憲政體制夠鞏固到可以解決立法院的問題。就像在打棒球，衝本壘的時候，外野的球傳回來，到底裁判判決對不對，這是很大的衝突，特別是差一點點的時候，雙邊的教練都會跑出來，但就是要尊重裁判判決，了不起就輔助判決，讓事實來說明。

賴清德指出，其實立法院的情況也是如此，在野黨聯手通過的法律，也許在立法過程中也有些紛爭、意見不同甚至衝突，但是法律三讀通過後，就要送大法官會議作解釋，運動員在運動場上要有運動家精神，政黨要有民主的精神，運動員有運動家的精神，賽事就不會有問題。

賴清德說明，同樣的，立法院不管是基於怎樣的目的通過法案，要接受大法官會議的解釋，每個政黨都要發揮民主的精神，接受大法官的裁判，國家自然會穩定前進。在民主體制中運作、解決各種衝突，所以民主的精神很重要，就跟運動選手有運動家精神同樣重要。

賴清德舉例，如果裁判已經判決，球隊不認同的話，裁判是可以把總教練罰出場；如果再不贊成、總教練跑出來抗議，球迷會有噓聲。不僅球隊有運動家精神、球迷也有。

賴清德表示，如果今天政黨不接受大法官會議的解釋，人民會有噓聲，「青鳥會飛出來」，民主的價值除了在個人層面保障個人自由、每個人的人權、提供各種創作以外，其實在台灣很珍貴的民主價值，也可以解決政黨間的紛爭。

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