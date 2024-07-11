　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

憲法法庭3打12！　國民黨團轟大法官：「助拳」民進黨變圍毆場

▲▼國民黨團召開 憲法法庭到底在捍衛誰的民主法治 記者會 洪孟楷 翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「憲法法庭到底在捍衛誰的民主法治」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

國會改革法案生效後，民進黨立法院黨團、行政院、總統、監察院聲請釋憲及暫時處分，憲法法庭10日下午就暫時處分進行準備程序庭，邀請聲請人及立法院就暫時處分陳述意見。國民黨團今（11日）上午召開記者會，質疑大法官心證已成，除了精心布置3：12不對等的訴訟代理人數，某些大法官根本就不演了，直接跳下場為民進黨助拳，一場準備程序庭只是過水而已。

書記長洪孟楷表示，昨日憲法法庭召開國會改革法案釋憲暫時處分準備程序庭，但從民進黨立法院黨團提出釋憲案後，僅短短三天(扣除周末、假日)，就火速召開準備程序庭，到底在急什麼？司法的中立性在哪裡？此外，在律師代表部分，每個機關可有3位律師到庭，但共有4個機關提出相同的釋憲案，變成立法院3位律師要面對4個機關12位律師，這不僅僅3：12四倍懸殊比例，也代表在閱卷、整理文件、準備資料所需的人力上不平等，這還有公平嗎？

洪孟楷質疑，難道大法官們心證已成？在準備程序庭上，對於立法院代表吳宗憲、翁曉玲和黃國昌提出的詢問，處處顯露大法官對國會改革法案違憲的心證已成？倘若真是如此，昨日的準備程序庭，也只是如外界所說，過場而已？

▲▼國民黨團召開 憲法法庭到底在捍衛誰的民主法治 記者會 洪孟楷 翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）

藍委翁曉玲指出，昨日憲法法庭對暫時處分準備程序庭進行當中，對於立法院有諸多不公平之處，例如在6月24日總統公布施行的《立法院職權行使法》、《中華民國刑法》修正案，6月28日民進黨立法院黨團向憲法法庭聲請釋憲，但另外提出相同釋憲案的總統府、監察院、行政院，司法院遲遲未公布釋憲案聲請書。7月3日立法院收到憲法法庭通知單，諭知7月10日召開準備程序庭。7月4日司法院才在憲法法庭網站上，公布總統府、監察院、行政院釋憲案聲請書和暫時處分裁定聲請書。7月5日立法院收到憲法法院第二份通知書，一份更正準備程序庭說明，必須提供立法院機關代表，立法院緊急召集朝野協商，指派機關代表人和訴訟代理人。

翁曉玲強調，在這麼短的時間內要找到適合的訴訟代理人，這在一般民刑事訴訟當中根本不可能發生，但竟然在憲法法庭上看到如此倉促，連撰寫書狀的時間都被壓縮到只有3天時間，顯然，憲法法庭不尊重立法院，在程序上非常急迫，甚至在司法院官網上，才能找到四個釋憲機關的聲請書，違背了《憲法訴訟法》規定，甚至違背了一般民刑事訴訟程序。

▲▼國民黨團召開 憲法法庭到底在捍衛誰的民主法治 記者會 洪孟楷 翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）

藍委陳玉珍表示，不論是民刑事訴訟還是憲法法庭，人民所期待的法院是公平、公正和正義，但看看憲法法庭，從受理釋憲案到暫時處分準備程序庭，過程當中充滿了種種不可思議。過去在大法官會議時期，許宗力曾立下過「實際行使職權」，才會受理釋憲案的門檻，但這次國會改革法案有四個機關提出釋憲案，若依照許宗力院長的門檻，只有民進黨立法院黨團才適格，但憲法法庭居然接受總統府、監察院、行政院的釋憲案。

副書記長羅智強指出，憲法法庭變成「葉問打拳」，憲法法庭非常抬舉在野訴訟代理人的功力，安排1打4的憲法法庭，甚至高高在上的大法官還直接跳下來，變成民進黨的助拳手。昨天的準備程序庭，大法官有沒有心證已成？相信國人透過直播都看得很清楚，一個憲法法庭變成民進黨的圍毆場、變成「葉問打拳」，也真是用心良苦。

羅智強問大法官，過去30年以來民進黨提出的國會改革法案，在這次由國民黨幫忙立法通過，難道民進黨執政下的大法官，是要打臉過去提出國會改革法案的陳水扁、謝長廷、賴清德、林佳龍、顧立雄嗎？羅智強提到，國會改革是還給國會該有的職能，顯然昨天大法官的表現，根本不敢有所期待，而曾期待大法官是憲法的守門員，不要變成民進黨的看門狗，如今只能唏噓不已。
 

ET快訊
八三夭阿電認了分手謝翔雅！　過夜刺青妹被拍「親揭2人關係」
威震董座中槍！前女友喊：不想和吳明達沾上任何關係
顏若芳遭遊覽車追撞！　愛車維修初估40萬
珍煮丹致歉優惠「買1送1」　限時3天喝
柯建銘怒槓黃國昌「又縮回去」　洗錢1億元以上者加重徒刑沒共識
槍手藏半套店害10警搞烏龍　檢舉人：「關聖帝君」說的

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陸29名官員來台參加旅展　陸委會：歡迎並樂見其成

黃暐瀚：鄭文燦已經被判政治死刑！　「燦笑」消失只剩沈重與無奈

全台20款TPASS定期票組合！　悠遊卡公司：機捷使用量成長128%

柯建銘怒槓黃國昌「又縮回去」　洗錢1億元以上者加重徒刑沒共識

高雄不只「演唱會經濟」！國際足球賽97隊開戰　5天效益7千萬　　　

「下條子」進辦公室要通報？　黃捷嗆韓國瑜政治追殺：給我一個交代

憲法法庭3打12！　國民黨團轟大法官：「助拳」民進黨變圍毆場

台北暴雨淹住宅！　許淑華轟蔣萬安：當「發文市長」積水會不見？

狙擊手莢艙標定殲-16畫面曝　綠委指山東艦聯訓與漢光、美日軍演有關

鄭文燦還有多少資金可拿出？　吳子嘉驚爆：調度上億不是問題

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

三重命案！3老哀痛認屍　岳母淚崩：叫我看小孩好殘忍

三重悲劇！女兒懷孕遭資遣 母心碎嘆「不想追究」

擊4發！威震董座中彈畫面曝　　槍手喊「不滿被收保護費」

父「詭異姿勢」陳屍車內 三重一家3死！悲慘身世曝光

柴犬翹家...挑女騎士跳上車　被送派出所坐門口等主人

威震董座遭 「連開5槍」　手部中彈！槍手自行投案

台中BMW保養廠千坪地　新美齊38.8億吃下

全球熱爆！紐約橋過熱膨脹　加州死亡谷飆55度高溫

台中44歲媽抱2歲童墜12樓！　倒臥路邊雙亡

陸29名官員來台參加旅展　陸委會：歡迎並樂見其成

黃暐瀚：鄭文燦已經被判政治死刑！　「燦笑」消失只剩沈重與無奈

全台20款TPASS定期票組合！　悠遊卡公司：機捷使用量成長128%

柯建銘怒槓黃國昌「又縮回去」　洗錢1億元以上者加重徒刑沒共識

高雄不只「演唱會經濟」！國際足球賽97隊開戰　5天效益7千萬　　　

「下條子」進辦公室要通報？　黃捷嗆韓國瑜政治追殺：給我一個交代

憲法法庭3打12！　國民黨團轟大法官：「助拳」民進黨變圍毆場

台北暴雨淹住宅！　許淑華轟蔣萬安：當「發文市長」積水會不見？

狙擊手莢艙標定殲-16畫面曝　綠委指山東艦聯訓與漢光、美日軍演有關

鄭文燦還有多少資金可拿出？　吳子嘉驚爆：調度上億不是問題

「常被搭訕開房間」飽受困擾！　日甜美正妹果斷剃髮…對比照曝引熱議

通訊行挑3支iPhone搞失聯　「天母假貴婦賣屋詐財」洗腎夫再犯案

停車起糾紛！他下秒「拿斧頭狂殺」女司機一家　傳5月嬰兒也受害

陸29名官員來台參加旅展　陸委會：歡迎並樂見其成

世新大學獲企業捐助學術經費！泰元國際助力辦理講堂與學術研討

黃暐瀚：鄭文燦已經被判政治死刑！　「燦笑」消失只剩沈重與無奈

爸媽堅信「上帝會治好她」只祈禱不給藥　8歲糖尿病女兒喪命

路透：避免潛在安全風險　德國2029前將移除華為等陸企5G技術設備

先探／謝金河：台積電牽動台股熱效應

先探／綠電變黃金　綠電主題投資正當紅

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

政治熱門新聞

顏若芳開車「遭遊覽車追撞」手部拉傷

大法官問何謂反質詢？點名黃國昌：你以問答問

加熱菸審查4家有機會過關　游顥籲衛福部速審讓菸捐稅助百億癌症新藥基金

鄭文燦還有多少資金可拿出？　吳子嘉驚爆：調度上億不是問題

快訊／今年新高！66架次共機、9共艦「三面環台」　國軍監控畫面曝光

快訊／不滿藍白成立進口雞蛋調查小組！　綠委退席抗議

修法延役也沒用！　行政院：核三廠1號機「727如期除役」

藍委辯完大罵「3：12」不公平　律師：宛如義和團一樣對抗全世界

大法官問總統若拒到立院國情報告？　黃國昌坦言：什麼事也不能幹

韓國瑜噴金句「武大郎放風箏」　問NCC主秘「結論到底是什麼」

李遠哲表態延後廢核　曝與賴多次討論

黃國昌：尤伯祥發言比回答時間長

柯建銘怒槓黃國昌「又縮回去」　洗錢1億元以上者加重徒刑沒共識

問反質詢定義「藍白立委無人回應」　大法官要求書面答覆

更多熱門

相關新聞

「下條子」進辦公室要通報？　黃捷嗆韓國瑜政治追殺：給我一個交代

「下條子」進辦公室要通報？　黃捷嗆韓國瑜政治追殺：給我一個交代

民進黨立委黃捷近日因「開鎖」成為關注焦點，甚至驚動立法院長韓國瑜，下令說要查，而今，竟傳出有媒體要進入黃捷辦公室，駐警卻稱被「下條子」要通報。對此，黃捷表示，這件事非同小可，韓國瑜持續對她政治追殺，「請你出面說明，給我一個交代」。

顏若芳開車「遭遊覽車追撞」手部拉傷

顏若芳開車「遭遊覽車追撞」手部拉傷

LIVE／鄭文燦涉貪　第三次召開羈押庭

LIVE／鄭文燦涉貪　第三次召開羈押庭

批大法官比小法官不如！　趙少康：全是蔡英文任命當然護航民進黨

批大法官比小法官不如！　趙少康：全是蔡英文任命當然護航民進黨

曝死刑違憲犯人恐釋放　謝龍介批：法務部竟沈默沒人敢保證

曝死刑違憲犯人恐釋放　謝龍介批：法務部竟沈默沒人敢保證

關鍵字：

憲法法庭國民黨團大法官民進黨

讀者迴響

熱門新聞

林靖恩偷外送麵蹲路邊吃　被逮喊「肚子餓了」

向2孩說抱歉　夫妻喝完可樂後躺床雙亡

獨／新手媽滅門前喊帶娃好辛苦　夫妻甜蜜合照曝

彰化晚上8點送肉粽「1次3小時」惹民怨

菜鳥妹開60K薪水！人資一聽「5個字」秒錄取

莎朗史東腦出血搶救9天「5.8億財產被掏空」

色狼尾隨回家　正妹淡定開門！秒讓他反悔落跑

LINE這2款表情貼「限時72小時免費領」

林靖恩跟爸和好了　戒菸酒才成功又惹事

蔡阿嘎老婆罕見動怒！

唐治平放鳥泰拳友誼賽！　「跑到基隆找媽媽」

寶媽宣布退出演藝圈　盼大家幫助前男友汪建民

塔位換「風水寶地」被拒　他砸墓棺拉出遺骨

警看工人罰18萬不忍：拿嘉獎毀老實人一生

獨／新手媽幸福曬娃卻滅門　曾讚夫：我懂你的辛苦

更多

最夯影音

更多

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

三重命案！3老哀痛認屍　岳母淚崩：叫我看小孩好殘忍

三重悲劇！女兒懷孕遭資遣 母心碎嘆「不想追究」

擊4發！威震董座中彈畫面曝　　槍手喊「不滿被收保護費」

父「詭異姿勢」陳屍車內 三重一家3死！悲慘身世曝光

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面