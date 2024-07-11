憲法法庭3打12！　國民黨團轟大法官：「助拳」民進黨變圍毆場

▲國民黨團召開「憲法法庭到底在捍衛誰的民主法治」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

國會改革法案生效後，民進黨立法院黨團、行政院、總統、監察院聲請釋憲及暫時處分，憲法法庭10日下午就暫時處分進行準備程序庭，邀請聲請人及立法院就暫時處分陳述意見。國民黨團今（11日）上午召開記者會，質疑大法官心證已成，除了精心布置3：12不對等的訴訟代理人數，某些大法官根本就不演了，直接跳下場為民進黨助拳，一場準備程序庭只是過水而已。

書記長洪孟楷表示，昨日憲法法庭召開國會改革法案釋憲暫時處分準備程序庭，但從民進黨立法院黨團提出釋憲案後，僅短短三天(扣除周末、假日)，就火速召開準備程序庭，到底在急什麼？司法的中立性在哪裡？此外，在律師代表部分，每個機關可有3位律師到庭，但共有4個機關提出相同的釋憲案，變成立法院3位律師要面對4個機關12位律師，這不僅僅3：12四倍懸殊比例，也代表在閱卷、整理文件、準備資料所需的人力上不平等，這還有公平嗎？

洪孟楷質疑，難道大法官們心證已成？在準備程序庭上，對於立法院代表吳宗憲、翁曉玲和黃國昌提出的詢問，處處顯露大法官對國會改革法案違憲的心證已成？倘若真是如此，昨日的準備程序庭，也只是如外界所說，過場而已？

藍委翁曉玲指出，昨日憲法法庭對暫時處分準備程序庭進行當中，對於立法院有諸多不公平之處，例如在6月24日總統公布施行的《立法院職權行使法》、《中華民國刑法》修正案，6月28日民進黨立法院黨團向憲法法庭聲請釋憲，但另外提出相同釋憲案的總統府、監察院、行政院，司法院遲遲未公布釋憲案聲請書。7月3日立法院收到憲法法庭通知單，諭知7月10日召開準備程序庭。7月4日司法院才在憲法法庭網站上，公布總統府、監察院、行政院釋憲案聲請書和暫時處分裁定聲請書。7月5日立法院收到憲法法院第二份通知書，一份更正準備程序庭說明，必須提供立法院機關代表，立法院緊急召集朝野協商，指派機關代表人和訴訟代理人。

翁曉玲強調，在這麼短的時間內要找到適合的訴訟代理人，這在一般民刑事訴訟當中根本不可能發生，但竟然在憲法法庭上看到如此倉促，連撰寫書狀的時間都被壓縮到只有3天時間，顯然，憲法法庭不尊重立法院，在程序上非常急迫，甚至在司法院官網上，才能找到四個釋憲機關的聲請書，違背了《憲法訴訟法》規定，甚至違背了一般民刑事訴訟程序。

藍委陳玉珍表示，不論是民刑事訴訟還是憲法法庭，人民所期待的法院是公平、公正和正義，但看看憲法法庭，從受理釋憲案到暫時處分準備程序庭，過程當中充滿了種種不可思議。過去在大法官會議時期，許宗力曾立下過「實際行使職權」，才會受理釋憲案的門檻，但這次國會改革法案有四個機關提出釋憲案，若依照許宗力院長的門檻，只有民進黨立法院黨團才適格，但憲法法庭居然接受總統府、監察院、行政院的釋憲案。

副書記長羅智強指出，憲法法庭變成「葉問打拳」，憲法法庭非常抬舉在野訴訟代理人的功力，安排1打4的憲法法庭，甚至高高在上的大法官還直接跳下來，變成民進黨的助拳手。昨天的準備程序庭，大法官有沒有心證已成？相信國人透過直播都看得很清楚，一個憲法法庭變成民進黨的圍毆場、變成「葉問打拳」，也真是用心良苦。

羅智強問大法官，過去30年以來民進黨提出的國會改革法案，在這次由國民黨幫忙立法通過，難道民進黨執政下的大法官，是要打臉過去提出國會改革法案的陳水扁、謝長廷、賴清德、林佳龍、顧立雄嗎？羅智強提到，國會改革是還給國會該有的職能，顯然昨天大法官的表現，根本不敢有所期待，而曾期待大法官是憲法的守門員，不要變成民進黨的看門狗，如今只能唏噓不已。

