批大法官比小法官不如！　趙少康：全是蔡英文任命當然護航民進黨

▲前中廣董事長趙少康。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

憲法法庭10日就「國會改革修法」暫時處分，召開準備程序庭。對此，前中廣董事長趙少康今（11日）質疑，現在的15位大法官都是蔡英文提名任命，他們以「民進黨意志」為意志，真是荒唐。他認為，大法官組成的憲法法庭要有不同的立場，才能讓憲法各面向精神，越辯越明，現在的大法官卻有這麼高的同質性，簡直比「小法官」還不如。

趙少康於臉書表示，憲法法庭昨天開庭，審理國會改革釋憲案的暫時處分案，不出預料，大法官們的心證，明顯早已經形成，就是要「護航民進黨跟賴清德」，所以他認為，緊急處分或釋憲，最後結果都不樂觀，只是走個過場罷了。

趙少康指出，憲法暫時處分的設計，為了預防一旦法律或政策實施，會造成不可回復的傷害，但是賴清德到立法院，向全民做「國情報告」，到底會造成什麼傷害？更不用說哪來不可回復的傷害？

趙少康再指，至於立法院擁有聽證調查權，更是各國國會的普遍作法，就連台北市議會最近都成立好幾個小組，針對柯文哲任內晶華城等好幾個案子啟動調查，立法權還不如地方議會的自治權，台灣真的太限縮立委的權力，簡直只剩「質詢權」以及每次刪減很少的「預算審查權」，所以國會改革天經地義。

趙少康批評，現在15位大法官都是蔡英文提名並任命，所以全部支持民進黨、支持政府決策，他們以「民進黨意志」為意志，真是太荒唐。

最後，趙少康認為，大法官組成的憲法法庭就應該有不同的意識形態、立場，辯論過程才會有火花，才能讓憲法各面向精神，越辯越明。一般法官還有不同立場跟個人意志，但現在的15位大法官卻有這麼高的同質性，簡直比「小法官」還不如。

▼趙少康批評大法官比「小法官」不如。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）