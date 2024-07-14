6歲女光腳走柏油路哭喊「媽媽好燙！」社會處證實有水泡：將介入

記者閔文昱／綜合報導

新竹地區一名女童近日被民眾目擊，在炎炎夏日下「光腳」走在滾燙柏油路上，期間一度痛得哭喊「好燙」並衝到陰涼處躲避，不料一旁疑似女童母親的婦人卻不顧孩子燙得尖叫，一路拉著女童繼續快步往前走，畫面引發網友眾怒。對此，新竹縣社會處證實，該案為社會處列冊脆弱家庭，經社工確認女童的腳底有水泡，後續將清查身上是否有陳舊傷痕並持續訪視，若有違反兒少法部分，將和警方家防官介入並依法送辦。

有網友在臉書社團「新竹大小事」分享兩段影片，在新竹縣新豐火車站周邊，一名6歲女童被迫赤腳行走在滾燙的柏油路上，期間女童被燙到邊跳邊哭「媽媽好燙」，甚至一度試圖掙脫身旁女子的手衝到屋簷下躲避。然而一旁疑似其母親的女子卻不顧女童的痛苦，反而強硬拉著她繼續前進並警告「妳再拖延時間」，引發路人不滿並報警。

▲新竹一名女童赤腳走在滾燙的柏油路上，被路人拍下。（圖／翻攝臉書社團新竹大小事，幼童衣物經變色處理，下同）

據了解，該名女童今年將升上小學一年級，來自單親家庭，由其母親單獨扶養。影片中的婦人即為女童的母親，2人目前住在租屋處，母親的工作不穩定，尚未領有身心障礙相關手冊，而女童目前則正在接受社會處提供的早療服務。

新竹縣社會處對此表示，該家庭為社會處列冊的脆弱家庭，也是民間社福單位服務中的個案，除了已提供經濟扶助外，社會處也提供育兒指導資源。另外，社會處已派出社工聯繫女童的母親，並協助女童就醫治療其腳底的水泡，將持續訪視，並清查女童身上是否有陳舊傷痕，若有違反兒少法部分，將和警方家防官介入並依法送辦。