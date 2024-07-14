爆鄭文燦當議員就曾「收錢跑票」　詹江村：他差點被「拖去種」

▲ 前桃園市長、前海基會董事長鄭文燦。（圖／記者呂佳賢攝）

記者郭運興／台北報導

前桃園市長、前海基會董事長鄭文燦因貪汙案遭羈押禁見。對此，國民黨桃園市議員詹江村今（14日）貼出「一則爆料」表示，鄭文燦的貪財好色，在第一次當選議員時，就已經展露無遺，當時身為議員，只有一張選票，卻還是兩邊拿錢。最後遭到「押走修理」，如果不是八德前議員張文瑜的老公相救，鄭文燦早已被「拖去種」了！

八德前議員張文瑜夫婦，過去與鄭文燦關係良好，甚至曾出任市府顧問，但後來她卻爆料，十年前「某野百合學運」的清流人士，當選民代後兩邊收賄，被一路追殺，若不是她老公求情，早就被解決了，哪有今天的命可以抱中央大腿謀得官職，還能當上地方首長。文中的線索，讓外界聯想到近期涉貪遭羈押的鄭文燦。

對此，詹江村於臉書表示，鄭文燦的貪財好色，第一次當選議員時，就已經展露無遺，過去台灣參選正副議長「買票」風氣盛行，鄭文燦第一次當選議員，只有一張選票，卻還是兩邊拿錢。

詹江村指出，後來鄭文燦被「押走修理」，如果不是八德前議員張文瑜的老公出手相救，鄭文燦在那一年，就已經被「拖去種」了！也因為當年有二位民進黨議員，兩邊拿錢還跑票，才會造成後來的局勢變盤。

▼詹江村爆料鄭文燦過去黑歷史。（圖／翻攝自Facebook／詹江村）