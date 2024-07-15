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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批內政部避重就輕、配合權貴做醜事　黃國昌再談鄭文燦涉收賄案

▲▼台灣民眾黨團 召開 利益輸送的鄭文燦 避重就輕的內政部 記者會 黃國昌 陳昭姿。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

前桃園市長鄭文燦涉貪收押禁見，民眾黨立委黃國昌日前爆料，羈押中的前台塑集團顧問廖俊松行賄鄭文燦後找上總統府，府一路交辦行政院、經濟部、內政部火速處理。黃國昌15日再說明此案時間序，表示內政部聲稱「同意申請不是同意變更」，是不負責任、避重就輕，呼籲內政部不要迴避，應出面向社會說明。

黃國昌15日上午召開「收錢辦事的鄭文燦，配合助攻的行政院」記者會，黃國昌說明，上週清楚揭露因涉貪遭押的鄭文燦收錢辦事，提供從地方中央一條龍替權貴變更農地的貼心服務；然而，事後內政部卻以「同意申請不是同意變更」此等不負責任、避重就輕的回應，企圖迴避替權貴護航的醜陋作為，因此再度召開記者會，戳破內政部的謊言。

黃國昌表示，早在2014年3月18日內政部都市計畫委員會第823次會議時，針對行賄的廖俊松等人希望將農業區、保護區變更為產業專用區，就已遭內政部駁回；2017年9月廖俊松行賄鄭文燦，鄭文燦為其親自主持會議，捲土重來。

黃國昌提及，土地變更並非鄭文燦一人就可完成，因此廖俊松陳情至總統府、行政院，總統府秘書長回覆廖俊松「總統至為重視」並已函請行政院處理，行政院秘書長卓榮泰的回函也表示「已請內政部卓處逕復」，廖俊松還在此回函上簽名呈給鄭文燦。

黃國昌指出，行政院既然已經交辦，內政部當然也就核准，認定「林口特定區計畫工五工業區擴大變更都市計畫」符合「適應經濟發展之需要」，大開綠燈。

黃國昌說，桃園市政府所提出「變更林口特定區計畫（配合工五工業區產能提升計畫 – 工五工業區擴大方案）案」，讓農業區、保護區變更為第二種產業專用區與第五種住宅區，甚至還從原本的9.12公頃，擴大變更至50公頃，真的可謂是「點石成金」，其中行賄遭押的廖俊松與同夥的楊兆麟土地，都被劃入變更範圍中，正是依據前述內政部2018年2月22日內授營都字第1070001402號函所提出，「內政部怎麼會沒有配合？為何還避重就輕？」

黃國昌批評，內政部以該土地變更案現在還在審作為辯護，是忽略了因為有外部委員在進行把關，藉此遮掩過去配合權貴所做下的醜事，呼籲內政部不要迴避，應出面向社會大眾說明清楚。

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