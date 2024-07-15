蕭景田塞錢！士林、北投16里長淪被告...他喊冤：跟林杏兒有仇

▲北市16名現任、候選里長、因收受蕭景田賄賂遭追加起訴，今赴法院出庭。左起劉義博、劉序剛、陳志成、潘萬生。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

前國民黨中常委蕭景田涉現金行賄買票遭起訴法院偵辦中，檢方再依「有投票權人收受賄賂罪」追加起訴16名現任、候選里長。士林地院今（15）日首開庭，傳喚潘萬生、劉序剛、陳志成等9名被告，9人均否認犯行，更有人當庭不滿說「我跟林杏兒有仇」不可能支持，也有里長強調「收的錢是選舉補助款，與支持林杏兒無關」。

今天開庭，被告潘萬生、張義博、陳志成、劉序剛、何麗玲、何漢清、郭崇儀、陳壽彭、李秋霞均否認犯行。潘姓里長說，以往黨部會支援輔選經費，自己的責任區是陳重文議員，不可能聽蕭指揮。

落選張義博說「我很冤枉我沒罪」，他強調蕭景田當時僅說「辛苦了」，接著就給一個白色信封袋，裡面裝6000元，自己也已繳回；陳志成里長解釋，蕭拜訪時只有母親在家，蕭對母親說「紅包是祝賀『高票當選』」6000元輔選經費，可印文宣或製旗幟。

▲北市北投區吉利里里長劉序剛無奈說「從頭到尾就是冤枉」。（圖／記者黃宥寧攝）

郭崇儀里長說，自己收到是選舉補助款，與支持林杏兒無關，自己跟她有仇；陳壽彭里長解釋，自己跟陳重文是宗親，更經當過北投區黨部主委，與蕭景田幾乎同輩份，不可能收受1萬元賄賂，若有收願受最高懲罰。

公訴檢察官表示，「你們是收受賄賂不是行賄，就認罪可以有緩刑也不會影響里長工作，更不會被褫奪公權」，當庭向法院聲請傳喚蕭景田、曾繁川釐清蕭是並非以國民黨中常委身份補助里長候選人，並聲請函詢國民黨市黨部，待證有無在2022年及先前選舉編補助款預算發放給里長。

起訴指出，2022年9合1大選時，16人涉收受時任國民黨中常委蕭景田、黨部執行長曾繁川6000至10000元的現金，替當時選情不佳的議員候選人林杏兒拉票。

潘姓被告等人坦承收錢，並解釋平時與蕭景田無互動，否認有收賄主觀犯意，也有人強調是蕭景田私人贊助，並沒有特別說明現金用途。

▲落選的劉義博表示自己有老人癡呆，已經忘了蕭景田是何時登門拜訪給錢。（圖／記者黃宥寧攝）

承辦檢察官認16人與先前蕭景田被起訴的犯行相牽連，故依相關證據，追加起訴；至於李、吳、袁、詹、陳、曾、張、許8名里長候選人則獲不起訴。

北投區、士林區各有42、51個里，此波被起訴的16人裡，有多名為現任里長，先前被起訴的里長裡面，去年開庭時，當庭強調蕭景田和曾繁川拿信封袋給他們的時候，就只是說幫忙選舉，更指出被起訴非常冤枉。

16名被起訴，分別是北投區永欣里里長候選人潘萬生、吉利里候選人劉序剛、稻香里候選人張義博、泉源里候選人陳志成、永明里候選人何麗玲、榮華里候選人何漢清、湖山里候選人李秋霞、振華里候選人郭崇儀、中和里候選人黃景煌、秀山里候選人陳壽彭、清江里候選人李秉廉；士林區福德里里長候選人楊錦宗、天和里候選人莊福來、東山里候選人陳文賢、三玉里候選人羅志傑、蘭雅里候選人萬天榮共16人。（藍字為未當選，其餘均為現任里長）