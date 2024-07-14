國民黨台南宣講國會改革　朱立倫：清廉是從政最重要的基礎

▲國民黨台南市黨部14日在北區振興里活動中心，舉辦「第三波民主改革—國會改革說明會暨原台南市、南關線小組幹部研討會」，由主委謝龍介主持，主席朱立倫、副秘書長江俊霆與會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國民黨台南市黨部14日在北區振興里活動中心，舉辦「第三波民主改革—國會改革說明會暨原台南市、南關線小組幹部研討會」，由謝龍介立委主持，主席朱立倫、副秘書長江俊霆、市議會國民黨團書記長許至椿議員、王家貞議員、林美燕議員、中常委邱素蘭及小組幹部近6百多人參加。

謝龍介重申，國會改革法案並非針對哪個政黨，而是希望立法院更進步、官員不要說謊，為的是要消除過去層出不窮的官商勾結、弊案叢生，讓人民更幸福。

主席朱立倫致詞強調，推動國會改革就是要讓過去種種事件都能透明讓民眾知道，賴清德過去擔任行政院長、市長、立委也是這樣主張，現在民進黨卻極力反對，況且總統做國情報告並不是先例，過去李登輝前總統也曾出席國民大會，向大會進行國情報告。

朱立倫說，清廉是從政最重要的基礎，民眾不只關心桃園發生的弊案，對於近期台南發生的槍擊案，現在大家都在關心，希望司法盡快釐清。這也證明，國會調查權非常重要，讓國會發揮最大功能，能充分的把這些可能的弊案都揭發出來，還給民眾公平正義、陽光的社會。

謝龍介表示，這次國民黨聯合民眾黨在國會過半，大家都認為台灣不能再這樣下去，需要有魄力的改革，賴清德520時自己說，國會三黨不過半，是台灣人民最智慧的選擇，他這樣說卻沒這樣做，當改革法案一通過，就說是違憲要釋憲。對於手握國家資源與機器的民進黨，唯有廣大的民意做後盾，才能讓人民想知道的內幕真相大白，呼籲大家用行動來宣傳，一起支持國會改革法案，讓陽光照進國會、查弊案護民主。