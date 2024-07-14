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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德喻釋憲如棒球賽、青鳥出來　朱立倫傻眼：民進黨是裁判嗎

▲朱立倫赴新北國會改革宣講。（圖／國民黨提供）

▲朱立倫赴新北國會改革宣講。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

身兼民進黨主席的總統賴清德昨日出席黨內「國務青旗艦營」營隊活動，談到針對日前藍白聯手通過國會改革法案、現在進入釋憲程序，倘若政黨最後不接受大法官解釋，「青鳥會飛出來」。對此，國民黨主席朱立倫今（14日）批評，賴清德好像都不把民生重要議題放在心中，每天關心的都只有民進黨的權力，上任不到兩個月，每一天都是搞鬥爭、搞罷免。

朱立倫今日下午前往新北市參加國會改革新北場說明會，受訪時被問及賴清德嗆在野黨「青鳥會飛出來」，朱立倫說，真的要問一下賴清德，「請問你們是裁判嗎？」如果在1個球場1個球賽中，大家可以接受民進黨指定的裁判嗎？再者，去看全世界的民主國家，以及過去民進黨跟各方長期以來的主張，不是都是主張國會改革的議題嗎？過去三次大法官的釋憲案都強調國會有調查權，如果這樣還被否定，那表示今天的憲法法庭可以否定過去多屆的大法官？

朱立倫向賴清德喊話，相信最重要的一句話是「不用特別提青鳥，應該提人民」，人民現在最關心是的每天發生的槍擊治安事件、每天發生的詐騙事件、每天發生的這些貪污弊案，以及每天發生的缺電議題等民生重要的議題，「但這些好像賴清德都不放在心中」。

朱立倫感嘆，賴清德每天關心的是民進黨的權力、個人的權力，上任不到兩個月，每一天都是搞鬥爭、罷免，民眾如何安居樂業？如此下去，站出來的會是全民，這才是人民的力量。

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