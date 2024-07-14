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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬英九稱國民黨贊成和平統一　朱立倫搬憲法：永遠堅定民主自由

▲朱立倫赴新北國會改革宣講。（圖／國民黨提供）

▲朱立倫赴新北國會改革宣講。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

中國不斷增加對台軍事威脅，堅持不放棄以軍事暴力手段侵吞台灣，不時在台灣周遭發動軍演並頻繁派出軍機、軍艦擾台，近日前總統馬英九受訪時聲稱，中國當然要搞統一，而國民黨贊成和平統一，但不贊成武力統一，引發爭議。國民黨主席朱立倫今（14日）受訪強調，相信國民黨一定是完全遵守中華民國憲法，永遠都是跟民主自由站在一起，反對台獨、反對一國兩制，堅定民主自由的立場。

前總統馬英九日前曾接受馬來西亞星洲日報專訪表示，國民黨立場贊成和平統一並未改變，在台灣「真正支持台灣獨立的人沒那麼多」，更批評總統賴清德自述是「務實台獨工作者」的說法，「不可能實現」，也不是務實的事情，馬英九還笑稱，有時候還覺得賴清德「有點天真」。

朱立倫今日下午前往新北市參加國會改革新北場說明會，受訪訪時被問到有關馬英九的言論，朱強調，國民黨完全遵守中華民國憲法，憲法精神就是最重要的基礎，國民黨永遠都是跟民主自由站在一起，反對台獨、反對一國兩制，堅定民主自由的立場，追求全民共同的理想。

另，前美國總統川普於造勢場合遭槍擊一事，以及國民黨組團參加共和黨大會將傳達什麼訊息等問題，朱立倫回應，國民黨第一時間就表達關心及慰問，希望川普能一切平安、順利過關，國民黨強力譴責暴力，任何民主國家發生這種事都絕不容許。

朱立倫說，國民黨代表團今日晚上就會出發，明天是共和黨全國代表大會，連續四天，川普預計也會接受提名，包括共和黨副總統提名大會，國民黨代表團都會跟共和黨方面表達關切及關心，也會建立台美間更深厚的關係，表達國民黨長期以來跟美方深切的友誼。
 

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