9個月來首次發文！貝佐斯撇私仇　大讚川普「槍火下展現極大勇氣」

▲貝佐斯發文向一直與他不合的川普表達關切。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國前總統川普13日遭遇槍擊，震動美選選情，科技界領袖也紛紛在網上發文譴責暴力，並表達他們對川普的支持，就連曾與川普有過節的亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）也罕見發文，大讚川普遇襲後展現的風度與勇氣。

據《商業內幕》報導，槍擊事件爆發後，蘋果執行長庫克（Tim Cook）、Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg），以及OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）等都在社群媒體上表達了對川普的支持和對暴力事件的譴責，不過貝佐斯的聲援尤為引人注目，因為他與川普關係不和是眾所周知的事。

貝佐斯自2023年10月以後就未在社群平台上發文，但川普13日在賓州的造勢活動上遇襲後，貝佐斯卻罕見發文讚賞川普「在槍火下表現出了極大的風度和勇氣」，並對川普平安無恙表示感激，也為其餘受害者及家屬感到難過。

過去，川普曾嘲諷貝佐斯，稱其擁有的《華盛頓郵報》是一份「遊說報紙」，還公然嘲笑貝佐斯與前妻離婚一事。2人的不和一度成為媒體焦點，甚至還影響了亞馬遜與美國國防部的一項重要合約。

亞馬遜現任執行長賈西（Andy Jassy）也譴責了槍擊事件，並表達對川普和受害者的支持和關心。川普的發言人尚未對這些聲援發表評論。