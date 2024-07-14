　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普遇襲驚逃死劫！栗正傑分析槍手「瞄準眉心」發射：想一槍斃命

▲▼美國前總統川普出席賓州造勢時遇襲，研判槍手可能想要「一槍斃命」。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前總統川普出席賓州造勢時遇襲，研判槍手可能想要「一槍斃命」。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國前總統川普於當地時間13日出席賓州一場造勢活動，豈料卻慘遭20歲白人男性手持AR-15步槍射擊，造成右側臉部與右耳鮮血直流。對此，我中華民國退役少將栗正傑分析，槍手當時可能瞄準川普的頭部，「一槍斃命」的意圖十分明顯。

栗正傑今（14）日在臉書上發文，針對川普遭到槍擊一案進行剖析，包括兇手開槍的真正意圖、使用的子彈、風向所造成的影響等。從外媒報導的內容來看，該名槍手使用的是AR系列步槍，射擊點位於400英尺（約120公尺）外的大樓。

栗正傑表示，由於AR系列步槍屬於輕型步槍，所使用的子彈為5.56公厘，因為是輕型子彈、而非專業狙擊手所使用的狙擊槍，在長程距離的射擊下，重量較輕的子彈容易受到風偏影響，進而導致彈著點的誤差範圍擴大，因此才會使川普最終「逃過一劫」。

栗正傑分析槍手的計畫，合理研判槍手的瞄準部位其實是川普的眉心，有「一槍斃命」的意圖，然而卻因為子彈的重量輕、加上受到風偏影響，導致彈著點誤差範圍擴大，子彈從右耳耳際飛過，最終功虧一簣。

栗正傑研判該名槍手並非出身自專業部門、或是本身並非職業殺手，因為專業殺手或集團往往會使用專業狙擊槍，以求能夠避免風偏等誤差，進而達成射殺任務。

ET快訊
給全美一個交代！眾院出手了
川普躲過暗殺！20歲槍手是美國大選首投族　5重點一次看
川普槍手所在屋頂是「最佳狙擊點」！　FBI前特務驚：竟無人看
快訊／PLG震撼彈！　會長、執行長連袂請辭
快訊／黃瑋震遭毒駕撞死！　妻子發聲了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

受不了南韓空飄氣球騷擾！金與正威脅「屎的報復」：讓你們付出代價

給全美一個交代！眾院傳召特勤局長　聽證會解釋「刺殺川普未遂案」

川普躲過暗殺！20歲槍手是美國大選首投族　5重點一次看

川普槍手所在屋頂是「最佳狙擊點」！　FBI前特務驚：竟無人看守

9個月來首次發文！貝佐斯撇私仇　大讚川普「槍火下展現極大勇氣」

行刺川普！槍手穿「千萬粉槍械YTR」周邊T恤　他傻眼喊：什麼鬼

川普遇襲驚逃死劫！栗正傑分析槍手「瞄準眉心」發射：想一槍斃命

不滿俄羅斯飛彈侵犯領空！　波蘭考慮「在烏克蘭領空」進行攔截

20歲長髮男槍殺川普遭擊斃！竟是「共和黨員+首投族」動機成謎

川普滿臉是血振臂一呼　專家：已成2024選戰經典圖

美女列車長服務14年畢業了　尪帶兒搭最後一班車超感動

美國男成家中「第一代大學生」　畢典為父母披學士袍感謝犧牲

1個月送辦2次又放出來　三重賓士男逆向撞死警

爸半夜進女兒房間「偷愛犬」　連窩一起拖走只求牠陪睡XD

40kg巨汪被貓兇心碎...　委屈挑眉找媽主持公道

小S深夜感傷「就要少一個女兒了」　許老三吐槽：MV演得比較好XD

小龍女活力熱跳全新中場舞　李多慧「超會震」粉絲狂讚

黑道老大患「被親症候群」超暈　嚴泰九一看韓善伙嘴唇就凍未條

三重賓士凌晨高速撞警車！1警傷重不治　駕駛疑毒駕

鼠寶飯前自動爬上迷你餐椅　露肥嫩肚肚與媽咪拍吃播❤

受不了南韓空飄氣球騷擾！金與正威脅「屎的報復」：讓你們付出代價

給全美一個交代！眾院傳召特勤局長　聽證會解釋「刺殺川普未遂案」

川普躲過暗殺！20歲槍手是美國大選首投族　5重點一次看

川普槍手所在屋頂是「最佳狙擊點」！　FBI前特務驚：竟無人看守

9個月來首次發文！貝佐斯撇私仇　大讚川普「槍火下展現極大勇氣」

行刺川普！槍手穿「千萬粉槍械YTR」周邊T恤　他傻眼喊：什麼鬼

川普遇襲驚逃死劫！栗正傑分析槍手「瞄準眉心」發射：想一槍斃命

不滿俄羅斯飛彈侵犯領空！　波蘭考慮「在烏克蘭領空」進行攔截

20歲長髮男槍殺川普遭擊斃！竟是「共和黨員+首投族」動機成謎

川普滿臉是血振臂一呼　專家：已成2024選戰經典圖

快訊／桃園龜山5車嚴重車禍1死3傷！救難人員從變形車體救人

房子地段好「租金又便宜」　他加LINE一聊驚覺不對勁！新手法曝光

不會思考個人職稱！陳建州：努力帶著4支球團往前衝

放寬罷樑案連署合格認定？　中選會駁斥：均採一致標準

快訊／國3和美段大貨車追撞！1駕駛重傷受困　外線車道回堵

每天用眼過度？營養師教吃3類「護眼營養素」　遠離藍光傷害

消暑一夏車車市集賞車品嘗啤酒　南消再贈珍貴防火宣導

午後驟雨來襲　氣象署：未來一周熱帶系統活躍「有機會成颱」

房市搭上失速列車　全台新案均價每坪月漲3萬「直逼6字頭」

體驗大自然！「同濟永續夏令營」樹蔭下進行　學習茶席和米食

走路突腳軟摔倒超魔性　吸3萬網友：忍不住重播

國際熱門新聞

川普遭暗殺！特勤幹員「光速跳上去」肉身保護

快訊／川普造勢台上遭開槍！　臉部爆血

狙擊手擊斃「暗殺川普槍手」　畫面曝光

川普造勢槍擊2人身亡

川普造勢遇刺！支持者成肉盾擋槍當場死

歷史第一人！　YouTuber「MrBeast」訂閱人數突破3億

川普槍擊犯身分曝！賓州白人男性「年僅20歲」

暗殺川普槍手長相曝：長髮白人男性

她驗DNA多出22個手足　驚覺「亂倫親哥」崩潰

子彈「飛向川普」畫面曝！下秒中槍

川普遭槍擊　馬斯克正式宣布：我全力支持川普

快訊／川普遭暗殺爆血　拜登回應了

即／槍響！　特勤局證實川普安全

川普造勢現場遭槍擊！　白宮：拜登已聽取簡報

更多熱門

相關新聞

川普滿臉是血振臂一呼　2024選戰經典圖

川普滿臉是血振臂一呼　2024選戰經典圖

美國前總統川普賓州造勢大會遇襲，他滿臉是血、振臂一呼的模樣反映出恐怖政治暴力的片刻，卻也很快就成了川普競選經典圖，已有人預測這張照片很快就會被神話化。

今年首投！　刺殺川普槍手「竟是自家選民」

今年首投！　刺殺川普槍手「竟是自家選民」

1年前也遭暗殺未遂！岸田文雄為川普發聲

1年前也遭暗殺未遂！岸田文雄為川普發聲

急診醫參加川普造勢　驚見有人中彈急CPR

急診醫參加川普造勢　驚見有人中彈急CPR

拍下「川普遇襲」歷史性畫面！　普立茲獎得主背景超狂

拍下「川普遇襲」歷史性畫面！　普立茲獎得主背景超狂

關鍵字：

北美要聞川普

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

信義區「半夜爆人潮」塞滿香堤大道　內行曝原因

川普遭暗殺！特勤幹員「光速跳上去」肉身保護

最新詐騙手法！　她痛失近2000萬

鳳梨結婚5月「簽下離婚協議書」！導火線是婆媳糾紛

快訊／黃子韜認愛徐藝洋！

快訊／台南再發生槍擊案！槍手秒投案

人夫偷吃嫩妹同事！行車紀錄器錄下嬌喘

快訊／川普造勢台上遭開槍！　臉部爆血

狙擊手擊斃「暗殺川普槍手」　畫面曝光

川普造勢槍擊2人身亡

好市多內用區「悄做1改變」　一票會員大讚

病毒大爆發！　全家都中鏢

川普造勢遇刺！支持者成肉盾擋槍當場死

無照賓士猴毒駕撞死警！法院裁准羈押

更多

最夯影音

更多

美女列車長服務14年畢業了　尪帶兒搭最後一班車超感動

美國男成家中「第一代大學生」　畢典為父母披學士袍感謝犧牲

1個月送辦2次又放出來　三重賓士男逆向撞死警

爸半夜進女兒房間「偷愛犬」　連窩一起拖走只求牠陪睡XD

40kg巨汪被貓兇心碎...　委屈挑眉找媽主持公道

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面