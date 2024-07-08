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屏東縣民舉家鹿野「追球」 7歲男童走失遇暖警重回家人懷抱

▲7歲男童熱氣球場地因人潮太多，而找不著回去的路，遇暖警重回家人懷抱。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲7歲男童因人潮太多，而找不著回去的路，遇暖警重回家人懷抱。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「你找不到你爸爸」！來自屏東縣一家五口，於7日專程到台東縣「追球」，約7歲的孩童買完飲料後，因人潮太多，而找不著回去的路，所幸遇到關山警察分局鹿野分駐所執行交通疏導及維安勤務的副所長郭恒嘉，耐心安撫謝姓男童情緒，並經詢問其父親手機號碼，撥打數次後接通，順利將其送回家人懷抱。

「2024台灣國際熱氣球嘉年華」7日下午場活動時，來自屏東縣的一家5口，歡喜觀看熱氣球繫留升空及熱鬧表演，夜幕來臨後，五彩繽紛的熱氣球在烈焰噴發的火光印襯下，更加的光彩美麗。也正因為如此，吸引著所有人的手機，不願錯過這美麗的時刻。

謝小弟弟因口渴難耐，但看著父母忙於攝影，遂在父親同意下，獨自離開前往商家攤位購買飲料。孰料回程時，望著滿滿的人潮，卻忘了家人所在的位置。慌張的他在路邊眺望著人海，但又無手機，只能在原地徘徊。所幸他的舉止被執行勤務的副所長郭恒嘉發現，依執行該活動多年的經驗判斷「小弟弟迷路了」，遂主動上前詢問果不出其然！

郭員先是安撫孩童情緒，並一再允諾「會一直陪著他找到家人」。孩童這才靜下心，並告知爸爸的手機號碼，撥通幾次但可能因會場太過吵雜而未接聽，還好隨後回撥，郭員告知其上情，郭爸爸隨即起身與郭員會合，平安結束這場「孩童走失記」。

關山警察分局表示，「2024台灣國際熱氣球」舉行期間適逢暑假，所以每場的活動，均會吸引成千上萬的民眾參與，因會場人(車)潮眾多，民眾除應將車輛車燈(門)關閉上鎖及隨身攜帶重要財物外，也應注意同行孩童(幼)的動態，避免被人潮沖散，或因太專注於拍照，致使孩童走失。倘若發生以上狀況，可前往大會服務台，或是本分局所設置的機動派出所，亦或撥打110報案，警察將儘速前往妥適處置，以維護民眾生命財產安全。

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